Flamengo é superado pelo Lanús no jogo de ida da Conmebol Recopa Sul-Americana

Rubro-Negro domina a posse de bola, mas sofre gol no segundo tempo e decide o título no Maracanã

Publicado em 19/02/2026 às 23:58

Alterado em 20/02/2026 às 12:54

Por Manuela Tostes - O Flamengo foi derrotado pelo Lanús por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (19), no Estádio Cidade de Lanús, em Buenos Aires, pelo jogo de ida da final da CONMEBOL Recopa Sul-Americana. Campeão da Libertadores, o Rubro-Negro abriu a disputa pelo título diante do vencedor da Sul-Americana e agora decide a taça no Maracanã, no próximo dia 26, diante da Nação.

Mesmo com maior posse de bola durante boa parte da partida, o time comandado por Filipe Luís encontrou dificuldades para transformar o volume em chances claras e infiltrar a defesa argentina. Após dois gols anulados do Lanús ao longo do confronto, Rodrigo Castillo marcou o único gol válido da noite, garantindo a vantagem da equipe da casa para o duelo de volta.

O jogo

O início foi truncado em La Fortaleza. Apesar de ter cerca de 70% de posse nos primeiros minutos, o Flamengo encontrou um Lanús competitivo, alternando marcação alta e baixa e buscando o jogo. Aos seis minutos, em falta levantada na área, Medina dominou e bateu forte, mas Rossi fez boa defesa.

Aos 10’, Salvio desviou de cabeça após bola alçada na área, Castillo empurrou para o gol, mas o árbitro marcou impedimento na origem do lance. Pouco depois, Salvio voltou a assustar com chute forte da direita, e Rossi espalmou. No rebote, Varela ajeitou para o goleiro encaixar.

Com o passar do tempo, o Lanús passou a pressionar mais a saída rubro-negra. O Flamengo tentava responder nas bolas paradas e nas trocas de passe pelo meio. A melhor chance da primeira etapa veio aos 34’, quando Arrascaeta enfiou grande bola para Cebolinha, que bateu firme de canhota para defesa do goleiro Losada. No rebote, o uruguaio finalizou novamente, mas a defesa bloqueou.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Fla cresceu. Paquetá arriscou da entrada da área, a bola desviou e saiu em escanteio. Ainda assim, após três minutos de acréscimo, o placar seguiu zerado. Foram 64% de posse para o Rubro-Negro na etapa inicial, em um duelo de muita disputa no meio-campo e poucas oportunidades claras.

Na volta do intervalo, o Flamengo adiantou a marcação e tentou sufocar a saída argentina. Aos seis minutos, em tentativa de arrancada pela direita, Varela sofreu falta dura de Marcich, que recebeu cartão amarelo.

Já aos 10’, Carrera invadiu a área com perigo, mas Léo Ortiz fez corte providencial e evitou o gol. Logo depois, Carrascal teve o gol aberto após saída de Losada, mas hesitou no passe e acabou interceptado.

Filipe Luís promoveu alterações aos 12’, com as entradas de Pedro e Samuel Lino nas vagas de Arrascaeta e Cebolinha, respectivamente. O time passou a ocupar ainda mais o campo ofensivo. Aos 16’, Alex Sandro cruzou e Pedro desviou de cabeça com perigo. Na sequência, Lino finalizou travado dentro da área.

O Lanús respondeu e chegou a ter mais um gol anulado aos 23’, novamente com Castillo, após confirmação do VAR por impedimento.

Aos 31’, Filipe Luís realizou nova alteração. Luiz Araújo deixou o campo para a entrada de De La Cruz, reposicionando o meio-campo e permitindo que Paquetá atuasse mais adiantado na tentativa de buscar o empate.

Logo após a substituição, o Lanús abriu o placar. Em cruzamento na área, Castillo apareceu mais uma vez entre os zagueiros e cabeceou para as redes, impossibilitando a defesa de Rossi, desta vez em posição legal: 1 a 0.

Aos 33’, Carrascal chegou atrasado em disputa no meio-campo e recebeu cartão amarelo.

Após o gol, o Lanús cresceu e quase ampliou em chute por cobertura que tocou no travessão. O Flamengo tentou reagir nos minutos finais. Léo Ortiz cruzou para Pedro cabecear com perigo, e Carrascal ainda cobrou falta na área, mas Losada afastou.

Nos números finais, o Flamengo encerrou a partida com 65% de posse de bola, 564 passes trocados e 25 desarmes, mas finalizou 9 vezes, contra 17 do Lanús, que também teve vantagem em escanteios (12 a 3).

Depois de cinco minutos de acréscimos, o árbitro venezuelano Alex Herrera encerrou a partida com vitória da equipe argentina. A decisão da Recopa fica para o Maracanã, no dia 26 de fevereiro.

Flamengo

Agustín Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz e Guillermo Varela; Lucas Paquetá e Erick; Everton Cebolinha (Samuel Lino), De Arrascaeta (Pedro) e Luiz Araújo (De La Cruz); Jorge Carrascal.

Técnico: Filipe Luís

Lanús

Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz e Tomás Guidara; Agustín Cardozo e Agustín Medina (Peña Biafore); Ramiro Carrera (Dylan Aquino), Marcelino Moreno (Franco Watson) e Eduardo Salvio (Matías Sepúlveda); Rodrigo Castillo (Walter Bou).

Técnico: Mauricio Pallegrino

Ficha Técnica

Lanús 1x0 Flamengo – CONMEBOL Recopa | Jogo de Ida da Final

Local: Estádio Cidade de Lanús – Buenos Aires

Data e horário: 19/02/2026 às 21h30

Arbitragem: Alex Herrera (VEN), Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

Cartões amarelos: Sasha Marcich (LAN), Jorge Carrascal (FLA)

Gols: Rodrigo Castillo (31'2ºT).

(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)