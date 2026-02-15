ESPORTES
Flamengo vence o Botafogo no Nilton Santos e vai à semifinal do Estadual
Por ESPORTES JB
Publicado em 15/02/2026 às 20:03
Alterado em 15/02/2026 às 20:56
O Flamengo está na semifinal do Campeonato Carioca! Na tarde deste domingo (15), no Nilton Santos, o Rubro-Negro venceu o Botafogo por 2 a 1, pelas quartas de final, e garantiu vaga na próxima fase da competição. Lucas Paquetá abriu o placar no primeiro tempo, Alexander Barboza empatou na etapa final, e Erick Pulgar marcou o gol da classificação.
Com o resultado, o time comandado por Filipe Luís elimina o rival e segue vivo na briga pelo título estadual. Na semifinal, o Mengão enfrentará o Madureira, em jogos de ida e volta.
O jogo
Valendo vaga na semifinal, o clássico começou com o Flamengo impondo seu ritmo. Logo nos primeiros minutos, a equipe trocava passes no campo ofensivo e chegou a ter 68% de posse de bola. Aos 8’, Bastos recebeu cartão amarelo após falta dura, primeiro advertido da partida.
A superioridade se transformou em gol aos 19’. Após recuperação na saída de bola do goleiro adversário, Bruno Henrique serviu Lucas Paquetá, que finalizou rasteiro, na bochecha da rede, para abrir o placar. Foi o 19º gol do camisa 20 com o Manto e o primeiro nesta nova passagem, comemorado com direito à tradicional dancinha.
O Flamengo seguiu criando. Aos 33’, Samuel Lino recebeu dentro da área, cortou para o meio e finalizou para defesa de Neto. Já aos 43’, após erro de Montoro, o Rubro-Negro puxou contra-ataque, Lino cruzou e a bola sobrou para Emerson Royal, que isolou por cima. A primeira etapa terminou com 54% de posse, sete finalizações e seis desarmes do Mengão.
Na volta do intervalo, o Botafogo chegou ao empate aos sete minutos. Em cobrança de escanteio de Alex Telles na segunda trave, Alexander Barboza cabeceou por cobertura e encobriu Andrew: 1 a 1.
Em busca da classificação direta, Filipe Luís promoveu mudanças. Arrascaeta e Everton Cebolinha entraram nas vagas de Bruno Henrique e Samuel Lino, respectivamente. No primeiro lance em campo, Cebolinha avança pela esquerda, mas acaba finalizando em cima da marcação. Ao decorrer do jogo, Evertton Araújo e Luiz Araújo também foram acionados para renovar o fôlego da equipe no lugar de Carrascal e Plata.
O Flamengo retomou o controle da partida e passou a pressionar para evitar a disputa por pênaltis. Aos 36’, Cebolinha avançou pela esquerda e cruzou, mas Paquetá não conseguiu completar e a defesa afastou para escanteio. Nessa cobrança de escanteio, Arrascaeta cobrou, a bola desviou e sobrou para Erick Pulgar. Neto defendeu a primeira cabeçada, mas espalmou para o chileno de volta, que não desperdiçou na segunda tentativa e consagrou o segundo gol do Rubro-Negro do jogo.
Nos minutos finais, Filipe Luís reforçou o sistema defensivo com a entrada de Léo Pereira no lugar de Paquetá. Mesmo com o Botafogo tentando pressionar, o Flamengo manteve a posse no campo ofensivo, administrou o resultado e, após cinco minutos de acréscimos, o árbitro apitou o fim de jogo confirmando a classificação do Mais Querido para a semifinal do Carioca.
Flamengo
Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Erick e Lucas Paquetá (Léo Pereira); Jorge Carrascal (Evertton Araújo) e Samuel Lino (Everton Cebolinha); Plata (Luiz Araújo) e Bruno Henrique (Arrascaeta).
Técnico: Filipe Luís.
Botafogo
Neto; Vitinho, Bastos (Ythallo), Alexander Barboza, Lucas Villalba (Nathan Fernandes) e Alex Telles; Danilo (Arthur Novaes), Newton e Jordan Barrera; Álvaro Montoro (Artur) e Matheus Martins (Arthur Cabral).
Técnico: Martin Anselmi
Ficha Técnica
Botafogo 1x2 Flamengo – Campeonato Carioca 2026 | Quartas de Final
Local: Nilton Santos-RJ
Data e horário: 15/02/2026 às 17h30
Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ), Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)
Cartões amarelos: Bastos (BOT) e Lucas Villalba (BOT)
Gols: Lucas Paquetá (19’1ºT), Alexander Barbosa (8’2ºT) e Erick Pulgar (38'2ºT).
(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)