Flamengo vence o Vitória no Barradão e conquista seu primeiro triunfo no Brasileirão
Por ESPORTES JB
Publicado em 10/02/2026 às 23:40
Alterado em 11/02/2026 às 09:10
Por Rômulo Paranhos - O Mengão conquistou o primeiro triunfo no Brasileirão ao derrotar o Vitória por 2 a 1 na noite desta terça-feira (10), no Barradão, pela terceira rodada da competição nacional. Na primeira etapa, Erick Pulgar e Everton Cebolinha marcaram os gols rubro-negros. Vale destacar que o goleiro Rossi brilhou ao defender o 10º pênalti vestindo o Manto Sagrado.
Com o resultado, o Mais Querido somou quatro pontos e subiu algumas posições na tabela de classificação. Agora, a equipe de Filipe Luís terá o clássico contra o Botafogo no domingo de Carnaval pelas quartas de final do Cariocão.
O jogo
A partida começou com o Flamengo dominando as ações e trocando passes pacientemente para chegar ao ataque. Quando o Vitória ficava com a posse de bola, o time rubro-negro subia as linhas para tentar a roubada. Na primeira boa chegada ao ataque, o Mengão abriu o placar com um golaço! Cebolinha dominou pela esquerda, cortou pra dentro e ajeitou com carinho para Pulgar soltar a bomba da entrada da área. A bola entrou no ângulo, sem chance para o goleiro: 1 a 0.
Após o gol, o Vitória se viu obrigado a sair mais para o campo ofensivo. Com isso, o Fla recuou um pouco e passou a esperar para tentar escapar nos contra-ataques. Os donos da casa insistiam no ataque, mas a defesa rubro-negra mostrava segurança e afastava o perigo. Já na parte ofensiva, o time carioca encontrava muita dificuldade para sair trocando passes devido à marcação sob pressão do adversário.
Nos acréscimos, o Flamengo foi letal novamente e ampliou a vantagem no seu segundo chute a gol. Léo Ortiz deu belo lançamento para Cebolinha, que dominou entre os defensores do Vitória, fez o giro e bateu rasteiro para fazer 2 a 0. O Mengão foi para o intervalo com a vitória parcial.
No início da segunda etapa, o Vitória descontou com Matheuzinho. Em contra-ataque, Renato Kayzer se livrou da marcação de três e rolou para dentro da área. O camisa 10 recebeu livre para diminuir: 2 a 1.
Logo após o gol, o técnico Filipe Luís mexeu duas vezes na equipe com as entradas de Plata e Carrascal nas vagas de Pedro e Paquetá. Aos 13’, o time rubro-negro trabalhou a bola no campo ofensivo, Cebolinha tocou para Plata, que ajeitou e bateu colocado na entrada da área. A bola passou perto do gol.
Na sequência, foi a vez do Vitória chegar no ataque. Nathan Mendes foi derrubado por Alex Sandro dentro da área e o árbitro marcou a penalidade. Renato Kayzer foi para a cobrança e Rossi pulou no canto certo para defender. Brilhou a estrela do goleiro argentino!
No decorrer do jogo, De La Cruz e Samuel Lino também entraram nos lugares de Evertton Araujo e Cebolinha para dar um novo gás ao time. Na reta final, o Flamengo passou a ficar mais com a posse de bola no campo ofensivo e não sofria tanto na defesa. A última mudança no time foi a entrada de Bruno Henrique no lugar de Arrascaeta.
Nos acréscimos, o Flamengo soube segurar a bola no campo de ataque, fez o tempo passar e saiu do Barradão com a primeira vitória no campeonato.
Flamengo
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araujo (De La Cruz) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Lucas Paquetá (Carrascal), Everton Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Plata).
Técnico: Filipe Luís
Vitória
Gabriel; Nathan Mendes, Camutanga, Luan Candido e Ramon (Lucas Silva); Caique, Baralhas e Dudu (Emmanuel Martínez); Matheuzinho (Cantalapriedra), Erick (Marinho) e Renato Kayzer (Fabri).
Técnico: Jair Ventura.
Ficha técnica
Vitória 1x2 Flamengo – Campeonato Brasileiro | 3ª Rodada
Local: Barradão, Salvador-BA
Data e horário: 10/02/2026 às 21h30
Arbitragem: Raphael Claus (SP), Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
Cartões amarelos: Everton Cebolinha (FLA), Matheuzinho (VIT), Léo Pereira (FLA), Renato Kayzer (VIT), Evertton Araujo (FLA), Emmanuel Martínez (VIT) e Alex Sandro (FLA)
Gols: Erick Pulgar (14’1ºT), Everton Cebolinha (48’1ºT) e Matheuzinho (6’2ºT).
(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)