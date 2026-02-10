Brasil estreia nos Jogos de Inverno com 3 atletas no esqui cross-country

Duda Ribera, Bruna Moura e Manex Silva não avançaram para quartas de final

Publicado em 10/02/2026 às 07:51

Alterado em 10/02/2026 às 08:52

O Brasil estreou nesta terça-feira (10) nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão e Cortina d'Ampezzo, na Itália, com três atletas no sprint clássico feminino e masculino do esqui cross-country, em Tesero.



Entre as mulheres, Duda Ribera e Bruna Moura ficaram em 72º e 74º lugar, respectivamente, na fase classificatória e não avançaram para as quartas de final, que reúne apenas as 30 mais bem colocadas.

Ribera, de apenas 21 anos e natural de Jundiaí (SP), percorreu o circuito de 1,5 quilômetro em 4m17s05, 40s84 atrás da líder Linn Svahn (3m36s21), da Suécia.



Ela foi a melhor atleta latino-americana na prova.



Já Moura, de 31 anos e proveniente de Caraguatatuba (SP), fez 4m22s07, com 45s86 de desvantagem para a primeira colocada.

As duas ficaram a 27s82 e 32s84 do tempo de corte, anotado pela americana Lauren Jortberg (3m49s23).



No masculino, Manex Silva, atleta de 23 anos de Rio Branco (AC), colocou o Brasil em uma inédita 48ª posição no esqui cross-country olímpico, com tempo de 3m25s48, mas também não conseguiu avançar às quartas. Ele ficou a 18s11 do líder Johannes Hosloft Klaebo (3m07s37), da Noruega, e a 6s75 do 30º colocado, o sueco Johan Haggstrom (3m18s73).



Todos eles ainda disputarão as provas de 10 km no esqui cross-country feminino e masculino, em 12 e 13 de fevereiro, respectivamente, e o sprint por equipes feminino, no dia 18.



Ribera e Silva já haviam participado dos Jogos de Inverno de Pequim, em 2022, enquanto Moura fez sua estreia em Olimpíadas, após um grave acidente de carro tê-la tirado da última edição.



"Estou muito feliz por ter feito o melhor resultado da minha carreira nos Jogos Olímpicos", disse Ribeira aos microfones da TV Globo após a prova. (com Ansa)