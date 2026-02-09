ESPORTES
Fluminense vence o Maricá no Maracanã e é campeão da Taça Guanabara
Por ESPORTES JB
Publicado em 08/02/2026 às 23:30
Alterado em 09/02/2026 às 11:20
O Fluminense é campeão da Taça Guanabara 2026! O Tricolor selou a conquista com uma vitória por 1 a 0 sobre o Maricá, neste domingo (8), no Maracanã. Kevin Serna marcou o gol que garantiu ao Time de Guerreiros a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Carioca.
Líder do Grupo A, o Fluminense enfrenta o Bangu, quarto colocado da chave, nas quartas de final do Estadual. A vaga na semifinal será disputada em jogo único, no Maracanã, em data ainda a ser confirmada. Antes disso, porém, a equipe terá pela frente o clássico contra o Botafogo, na próxima quinta-feira (12), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30, também no Maracanã.
PRIMEIRO TEMPO
Superior desde o apito inicial, o Fluminense quase abriu o placar logo aos dois minutos. Serna recebeu belo lançamento na esquerda, invadiu a área driblando o marcador e cruzou para John Kennedy, mas a defesa fez o corte. Aos oito, a bola sobrou para Jemmes após cobrança de falta, o zagueiro cruzou na área e Arana apareceu para cabecear, mas mandou para fora. O time seguiu pressionando e, aos 12, foi a vez de Ignácio finalizar de cabeça, colocando o goleiro para trabalhar.
A equipe teve mais uma chance clara aos 26 minutos, quando Ganso cobrou falta rápida na entrada da área acionando John Kennedy, que ajeitou e chutou cruzado, exigindo nova defesa do goleiro. Savarino tentou pegar a sobra, mas a defesa chegou primeiro. Aos 39, John Kennedy recebeu na entrada da área, limpou a marcação e chutou forte, mas a bola desviou na zaga e foi para fora.
SEGUNDO TEMPO
O Tricolor voltou para a segunda etapa mantendo a alta intensidade em busca do gol. A primeira finalização foi aos seis minutos, quando Ignacio recebeu na área, girou e chutou para fora. Dois minutos depois, Arana chutou forte da entrada da área e o goleiro defendeu. Savarino quase marcou aos 12, quando recebeu de Ganso, puxou para o meio e mandou raspando na trave.
O time não desistiu e, aos 21, Acosta, que tinha acabado de entrar, cruzou para Serna mandar de cabeça para o fundo do gol. O Fluminense seguiu no ataque e segundo quase saiu aos 37 após jogada de Soteldo, que passou pelo primeiro marcador, mas acabou sendo desarmado antes de finalizar. Matheus Reis ficou com a sobra e finalizou, para defesa do goleiro. O Moleque de Xerém teve outra chance aos 42 e colocou o goleiro para trabalhar mais uma vez.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Carioca - 6ª rodada
08/02/2026, 20h30, Maracanã
Fluminense (1)
Fábio; Guga, Jemmes, Ignácio e Guilherme Arana; Otávio (Acosta), Martinelli (Hércules) e Ganso; Savarino (Soteldo), Serna (Matheus Reis) e John Kennedy (Santi Moreno). Técnico: Luis Zubeldía.
Maricá (0)
Yuri Duarte; Magno Nunes, Victor Pereira, Sandro e Marcelinho; Vinicius Matheus (Caue Mendes), Caio Vitor (Octávio) e Almir Sóta (Bernardo); Vitor (Denilson) , Pablo Thomaz e Café (Alexis Quiñonez). Técnico: Marcus Alexandre.
Gols: Kevin Serna (21’ 2T) (FLU)
Cartão amarelo: Victor Pereira (MAR); Otávio (FLU)
Arbitragem: Bruno Mota Correia, auxiliado por Daniel de Oliveira Alves Pereira e Naiara Mendes Tavares.
(com assessoria de comunicação do Fluminense)