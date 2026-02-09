ESPORTES
Vasco supera o Botafogo em São Januário e conquista os três pontos na última rodada do Campeonato Carioca
Por ESPORTES JB
[email protected]
Publicado em 09/02/2026 às 09:53
Alterado em 09/02/2026 às 09:53
O Vasco da Gama venceu o Botafogo por 2×0, na noite deste domingo (8), em São Januário, pela 6ª e última rodada da fase de grupos do Cariocão. Brenner marcou o seu primeiro gol com a camisa cruzmaltina e Philippe Coutinho ampliou em cobrança de pênalti.
A equipe Cruzmaltina volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. No Carioca, o Vasco enfrenta o Volta Redonda, no sábado de Carnaval, pelas quartas.
O JOGO
O primeiro tempo foi marcado pela disputa entre as equipes. Com o gramado molhado pela forte chuva em São Januário, os times se estudavam até que o Vasco assumiu o controle da partida e conseguiu criar algumas chances de gol. Aos 43 minutos, o Botafogo ficou com um a menos após Marquinhos cometer falta em Barros e receber o segundo cartão amarelo.
Superior em toda a etapa final, o Vasco da Gama abriu o placar logo aos 3 minutos, com gol de Brenner em cruzamento de Coutinho. A equipe comandada por Fernando Diniz seguiu controlando as ações ofensivas até que Brenner sofreu pênalti e viu o camisa 10, Philippe Coutinho, ampliar o resultado.
Com a vitória, o Vasco garantiu a 2ª colocação do grupo A e enfrentará o Volta Redonda nas quartas.
FICHA TÉCNICA
VASCO DA GAMA 2X1 Botafogo – Campeonato Carioca, 6ª rodada – São Januário – 08/02/2026 às 18h
ESCALAÇÕES
Vasco da Gama: Léo Jardim; Puma Rodrígez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê), Coutinho (Rojas); Andrés Gómez (PH), Nuno Moreira (GB) e Brenner (Marino). Técnico: Fernando Diniz.
Botafogo: Léo Linck; Gabriel Justino, Bastos e Barboza (Bernardo Valim); Kadu Santos, Marquinhos, Barrera (Arthur Novaes) e Gabriel Abdias; Matheus Martins (Arthur Izaque), Nathan Fernandes (Kauan Toledo) e Kadir Barría (Caio Valle). Técnico: Martin Anselmi.
Cartões amarelos: Robert Renan (VAS); Marquinhos (BOT).
Cartões vermelhos: Marquinhos e Allan (BOT)
Gols: Brenner e Coutinho (VAS).
ARBITRAGEM
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz
Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thayse Marques Fonseca
VAR: Philip Georg Bennett
(com Assessoria de Comunicação do Vasco)