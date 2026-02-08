ESPORTES
Flamengo goleia o Sampaio Corrêa por 7 a 1 e se classifica para as quartas de final do Cariocão
Por ESPORTES JB
Publicado em 07/02/2026 às 23:29
Alterado em 08/02/2026 às 09:05
Por Rômulo Paranhos - Classificação garantida! Na última rodada da fase de grupos do Cariocão, o Flamengo goleou o Sampaio Corrêa por 7 a 1 neste sábado (7), no Maracanã, e avançou para as quartas de final do campeonato. A boa vitória rubro-negra foi construída com gols de Pedro (2), Samuel Lino, Bruno Henrique (2), Everton Cebolinha e Douglas Telles. Agora, o Mengão vai enfrentar o Botafogo na próxima fase do Estadual.
O jogo
Precisando da vitória para buscar a classificação, o Flamengo começou a partida sufocando o Sampaio Corrêa em seu campo de defesa. A primeira chance aconteceu logo aos cinco minutos. Carrascal cobrou escanteio na área, Vitão desviou de cabeça para dentro da pequena área e Paquetá soltou uma bomba de primeira. Zé Carlos fez grande defesa e espalmou para escanteio.
O jogo foi paralisado aos oito minutos por causa de uma convulsão do volante Alexandre, que caiu no gramado e precisou de atendimento médico da ambulância. Após cinco minutos de paralisação, o Flamengo abriu o placar com Pedro. O camisa 9 recebeu na área, cortou o zagueiro e bateu na saída do goleiro para fazer 1 a 0. Foi o primeiro gol do atacante na temporada.
Dois minutos depois, o Sampaio Corrêa chegou a empatar com Rodrigo Andrade. Porém, o VAR pegou o impedimento de Matheus Goiano na origem da jogada. O time rubro-negro seguiu no ataque buscando ampliar a vantagem. Carrascal cobrou escanteio na área e Plata cabeceou livre, a bola desviou na defesa e foi pra fora.
O Mengão ampliou aos 30’ com uma bela jogada coletiva. Paquetá deu lindo passe para Samuel Lino, que infiltrou na área pela esquerda e rolou para dentro da área. Pedro, bem posicionado, completou de carrinho para as redes: 2 a 0.
Na reta final, o Fla por muito pouco não fez o terceiro. Após pressionar alto, Pedro recuperou a bola na meia-lua e bateu rasteiro buscando o canto direito do goleiro. A bola passou rente à trave. Nos acréscimos, quase saiu um gol de placa no Maraca. Paquetá tocou em Royal, recebeu de volta, acionou Pedro, que girou sobre a marcação e devolveu para o camisa 20. Ele saiu cara a cara com o goleiro e bateu de chapa no canto, mas a bola foi na trave.
No último lance do primeiro tempo, o Sampaio Corrêa diminuiu. Rodrigo Andrade foi lançado em velocidade, dominou e encobriu Andrew para marcar o primeiro gol do time de Saquarema: 2 a 1. A vitória parcial do Flamengo vai dando a classificação para as quartas de final.
Na volta do intervalo, o técnico Filipe Luís fez uma alteração na equipe. Erick Pulgar entrou no lugar de Plata. Com isso, Paquetá saiu da posição de segundo volante e foi para a ponta direita. Aos seis minutos, Carrascal tocou para Pedro no lado direito da área, ele dominou e soltou a bomba para boa defesa de Zé Carlos.
No primeiro lance em campo, Bruno Henrique ampliou a vantagem para o Mengão. Samuel Lino roubou a bola, invadiu a área e rolou para o camisa 27 bater de três dedos no canto, sem chance para o goleiro: 3 a 1. O Fla seguiu insistindo no ataque e criando oportunidades. Desta vez com Wallace Yan, que entrou no lugar de Pedro. O atacante dominou, fez o giro e bateu forte para outra boa defesa de Zé Carlos.
Para consagrar sua ótima atuação no jogo, Samuel Lino marcou o quarto gol rubro-negro. Emerson Royal cruzou rasteiro na medida para o camisa 16 completar para as redes: 4 a 1. Com a goleada já construída, Cebolinha entrou na partida, e no primeiro lance, balançou as redes. Royal acertou outro cruzamento na medida e o atacante cabeceou para marcar o quinto.
Nos minutos finais, o Mais Querido não tirou o pé, seguiu no ataque e marcou o sexto com um cria do Ninho. Douglas Telles pressionou a saída de bola, conseguiu a roubada, tocou para Bruno Henrique, que devolveu para o garoto dentro da área. Ele soltou a bomba e estufou as redes: 6 a 1.
E ainda teve tempo para o sétimo! Wallace Yan invadiu a área e foi derrubado por Guilherme. O árbitro marcou a penalidade. Bruno Henrique, que precisou repetir a cobrança por ter dado dois toques na bola, bateu forte no alto para sacramentar a goleada rubro-negra no Maraca.
Com o resultado, o Mengão se classificou para as quartas de final do Cariocão. Isso porque a Portuguesa venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, no Luso-Brasileiro. Com isso, o Rubro-Negro entrou na quarta vaga no Grupo B e vai enfrentar o Botafogo na próxima fase.
Flamengo
Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araujo, Lucas Paquetá e Carrascal (Bruno Henrique); Plata (Erick Pulgar), Samuel Lino (Douglas Telles) e Pedro (Wallace Yan).
Técnico: Filipe Luís.
Sampaio Corrêa RJ
Zé Carlos; Lucas Carvalho (Ryan), Lucas Marreta, Daniel e Guilherme; Martini (Rodrigo Dantas), Alexandre (Gabriel Agu) e Rodrigo Andrade; Luan Gama, Matheus Goiano (Iacovelli) e Octávio (Paulo Victor).
Técnico: Antônio Carlos Roy.
Ficha técnica
Flamengo 7x1 Sampaio Corrêa RJ – Campeonato Carioca | 6ª Rodada
Local: Maracanã, RJ
Data e horário: 07/02/2026 às 21h
Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ), Júlio César Souza Gaudêncio (RJ) e Fábio Ramos França (RJ)
Gols: Pedro (15’1ºT e 30’1ºT), Rodrigo Andrade (51’1ºT), Bruno Henrique (13’2ºT), Samuel Lino (21’2ºT), Everton Cebolinha (24’2ºT) e Douglas Telles (37’2ºT).
(com assessoria de comunicação do Flamengo)