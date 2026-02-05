ESPORTES
Botafogo volta mal do intervalo e perde para o Grêmio em jogo de oito gols na Arena
Por ESPORTES JB com FogãoNet
[email protected]
Publicado em 04/02/2026 às 23:35
Alterado em 05/02/2026 às 08:21
Depois de uma goleada sobre o Cruzeiro na estreia, um banho de água fria – ou seria um choque de realidade? Após abrir 2 a 1 no primeiro tempo, o Botafogo voltou mal para a etapa final e acabou derrotado pelo Grêmio por 5 a 3 nesta quarta-feira (4), na Arena do Grêmio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Uma derrota pesada no primeiro jogo sob Martín Anselmi fora do Rio
O Fogão fez dois bonitos gols na etapa inicial, com Arthur Cabral e Danilo, mas mostrou erros que podem ser encarados naturais num começo de trabalho. Porém, a derrota evidenciou ainda mais os buracos no elenco, principalmente no setor defensivo. O Botafogo segue proibido de registrar jogadores, mas precisa se reforçar – e todo mundo sabe disso. O Glorioso caiu para a 5ª posição, com três pontos.
O jogo
O primeiro tempo na Arena foi bastante movimentado. O Botafogo não conseguiu ter a bola como gostaria, mas quando teve, tentou acelerar diante de uma boa equipe dirigida por Luís Castro. O primeiro gol alvinegro saiu de um longo lançamento, de Alexander Barboza, Arthur Cabral dominou, avançou, limpou Wagner Leonardo e finalizou, mostrando qualidade e marcando pela primeira vez na temporada: 1 a 0 para o Fogão, aos 17 minutos.
O gol alvinegro saiu justamente num momento de apreensão, quando Santi Rodríguez pediu para sair com um problema no joelho. E a vantagem alvinegra não durou muito. Aos 25 minutos, Tetê cruzou do lado direito, Mateo Ponte tentou cortar, mas a bola bateu em seu próprio braço e sobrou na medida para Carlos Vinícius completar para as redes, sem qualquer chance para Neto: 1 a 1.
O jogo esteve longe de ser fácil e simples, mas o Botafogo conseguiu retomar a vantagem no placar num lance de extrema categoria. Artur recebeu de Danilo na frente da área e tocou, Álvaro Montoro descolou um passe com nojo, por cima da defesa, na medida e Danilo chegou como elemento surpresa na área, livre, fuzilando Weverton: 2 a 1. Uma pintura.
Porém, a vantagem alvinegra ruiu com apenas 15 minutos do segundo tempo. Aos cinco, Amuzu – que entrou no intervalo – fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Carlos Vinícius, de cabeça, empatar em 2 a 2. Três minutos depois, o árbitro deu pênalti, por toque de mão no braço de Alex Telles, de costas para o lance. Carlos Vinícius cobrou no canto e fez o terceiro dele: 3 a 2.
Antes que o Botafogo tentasse alguma reação, o Grêmio desceu com toques rápidos, Amuzu foi lançado do lado esquerdo e cruzou para Tetê, no segundo pau, finalizar, sem que Neto sequer pulasse: 4 a 2. Um apagão total do Alvinegro, que quase diminuiu dois minutos depois, com Jordan Barrera acertando a trave.
O Glorioso tentou a reação, com mudanças do técnico Martín Anselmi. Mas deu ainda mais espaços. Aos 26, André Henrique quase marcou, após passe Edenilson – outro que entrou na etapa final. E, aos 34, Wagner Leonardo cobrou falta para a frente, Newton não cortou, André Henrique finalizou, Neto espalmou para frente e Edenilson conferiu: 5 a 2.
No fim, o Botafogo chegou a diminuir com um gol de meia-bicicleta de Danilo que contou com um desvio em Wagner Leonardo, após cruzamento de Alexander Barboza. Um jogo de oito gols que evidencia algumas falhas que o Alvinegro precisa corrigir, tanto dentro quanto fora de campo.
FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 5 X 3 BOTAFOGO
Estádio: Arena do Grêmio
Data-Hora: 4/2/2026 – 21h30
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Renda e público: R$ 1.384.147,41 / 18.340 pagantes / 18.573 presentes
Cartões amarelos: Alexander Barboza, Martín Anselmi, Mateo Ponte e Allan (BOT)
Cartões vermelhos: –
Gols: Arthur Cabral 17’/1ºT (0-1), Carlos Vinícius 25’/1ºT (1-1), Danilo 35’/1ºT (1-2), Carlos Vinícius 5’/2ºT (2-2), Carlos Vinícius 11’/2ºT (3-2), Tetê 14’/2ºT (4-2), Edenilson 34’/2ºT (5-2) e Danilo 41’/2ºT (5-3)
GRÊMIO: Weverton; João Pedro, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Noriega, Arthur (Dodi 46’/2ºT) e Monsalve (Willian 47’/1ºT); Tetê (Edenilson 23’/2ºT), Carlos Vinícius (André Henrique 23’/2ºT) e Pavón (Amuzu – Intervalo) – Técnico: Luís Castro.
BOTAFOGO: Neto; Mateo Ponte (Mateo Ponte 16’/2ºT), Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Allan (Marquinhos 37’/2ºT), Danilo e Alex Telles; Santi Rodríguez (Artur 18’/1ºT, depois Nathan Fernandes 37’/2ºT), Arthur Cabral e Álvaro Montoro (Jordan Barrera 16’/2ºT) – Técnico: Martín Anselmi.