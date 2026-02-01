Corinthians vence Flamengo e é bicampeão da Supercopa Rei

Timão marca um gol em cada tempo do jogo e faz 2 a 0 nos cariocas

Publicado em 01/02/2026 às 19:29

Alterado em 01/02/2026 às 20:08

Corinthians jogou com mais um em campo durante todo o segundo tempo, mesmo assim, quase levou um gol do Flamengo no final da partida; Yuri alberto ampliou o placar nos acréscimos Foto: Reuters/Adriano Machado

Por Juliana Antonio Justo - O Corinthians é campeão da Supercopa Rei. A conquista foi confirmada com a vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na tarde deste domingo (1º). A equipe de São Paulo conquistou o bicampeonato do torneio.

A primeira taça havia sido obtida em 1991 também sobre o Flamengo. Em 2026, o Corinthians participou da Supercopa por ter sido o campeão da Copa do Brasil de 2025. O Flamengo, por ter sido o campeão nacional da temporada passada.

A final dessa temporada começou a ser decidida com o gol do zagueiro Gabriel Paulista aos 25 minutos de jogo.

Após cobrança de escanteio, Matheuzinho cruzou, Gustavo Henrique desviou e Gabriel Paulista completou de primeira. Depois, teve expulsão de Carrascal, após checagem do VAR.

Bola na trave do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, em cabeça de Pulgar. Gol anulado de Memphis Depay. Até que o centroavante Yuri Alberto definiu o jogo aos 52 minutos da etapa final.

O artilheiro driblou o goleiro Rossi em um lindo lance e finalizou para o gol vazio.

A conquista do Corinthians foi presenciada por 71.244 torcedores no Mané Garrincha. O público é um novo recorde da arena. (com Agência Brasil)