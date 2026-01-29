ESPORTES
Flamengo sai na frente, mas acaba derrotado pelo São Paulo na estreia do Brasileirão
Por ESPORTES JB
Publicado em 28/01/2026 às 23:45
Alterado em 29/01/2026 às 08:21
Por Rômulo Paranhos - Na estreia do Brasileirão 2026, o Flamengo foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1 nesta quarta-feira (28), no Morumbis, na primeira rodada da competição. O Rubro-Negro saiu na frente com gol de Plata, mas acabou levando a virada com Luciano e Danielzinho. Agora, o Mais Querido foca na decisão da Supercopa do Brasil diante do Corinthians no domingo (1).
O jogo
Os primeiros movimentos de bola rolando foram com o Flamengo dominando a posse de bola e trocando passes para abrir espaço na marcação do São Paulo. A primeira boa chegada aconteceu aos cinco minutos com Carrascal, que fez jogada individual pela esquerda do ataque, limpou a marcação e bateu pro gol. Rafael espalmou para afastar o perigo.
Outra chance criada pelo ataque rubro-negro foi aos 13’ com Cebolinha achando bom passe para Carrascal. O colombiano saiu cara a cara com o goleiro, mas mandou pra fora. Minutos depois, Plata avançou pela intermediária e tocou para Cebolinha, que desceu em velocidade pela esquerda, cortou pra dentro e arriscou o chute de fora da área. Rafael espalmou para escanteio e por pouco não foi enganado pelo quique da bola.
O Flamengo seguiu administrando o jogo com maior posse de bola, mas encontrava dificuldades para fazer as jogadas de penetração na área tricolor. Apesar da superioridade, o time rubro-negro não conseguiu balançar as redes e foi para o intervalo com empate sem gols.
As equipes voltaram para o segundo tempo sem alterações. O Mais Querido insistia no ataque e abriu o marcador aos oito minutos. De pé em pé, a bola chegou até Alex Sandro, que cruzou para Pedro. O camisa 9 deu bela assistência de peito para Plata mandar de canhota para o fundo das redes: 1 a 0.
Após o gol, Filipe Luís fez as duas primeiras substituições no time. Pedro saiu para a entrada de Arrascaeta e Evertton Araujo deu lugar a Jorginho. O São Paulo reagiu rapidamente e deixou tudo igual aos 15’. Enzo Díaz cruzou na cabeça de Luciano, que mandou no canto sem chance para Rossi: 1 a 1.
Mais duas mudanças na equipe rubro-negra. Entraram Samuel Lino e Bruno Henrique nos lugares de Cebolinha e Carrascal, respectivamente. O São Paulo chegou a virada aos 25’. Luciano tentou o cruzamento, Pulgar tentou interceptar e a bola sobrou para Danielzinho marcar o segundo do Tricolor Paulista: 2 a 1.
Na reta final, o Flamengo seguiu no campo ofensivo para buscar o empate. A defesa do São Paulo se desdobrava para afastar o perigo na área. Nos acréscimos, Plata cabeceou para grande defesa de Rafael. No rebote, Arrascaeta se antecipou a marcação e mandou pra fora. Após o apito final, Jorginho foi reclamar com o árbitro, levou o cartão vermelho e foi expulso. Estreia com sabor amargo no Brasileirão.
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araujo (Jorginho) e Carrascal (Bruno Henrique); Plata, Everton Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Arrascaeta).
Técnico: Filipe Luís.
São Paulo
Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik (Cédric Soares), Marcos Antônio, Bobadilla, Danielzinho (Pablo Maia) e Enzo Díaz; Luciano (Lucas) e Calleri (Tapia).
Técnico: Hernán Crespo.
Ficha técnica
São Paulo 2x1 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2026 | 1ª Rodada
Local: Morumbis-SP
Data e horário: 28/01/2026 às 21h30
Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO), Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
Cartão vermelho: Jorginho (FLA)
Gols: Plata (8’2ºT), Luciano (15’2ºT) e Danielzinho (25’2ºT).
(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)