Fluminense vence o Flamengo e assume a liderança do Grupo A do Carioca
Por ESPORTES JB
Publicado em 25/01/2026 às 21:53
Alterado em 26/01/2026 às 10:15
O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1, neste domingo (25), no Maracanã, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. Kevin Serna e John Kennedy marcaram os gols da vitória do Tricolor, que chegou a nove pontos e assumiu a liderança do Grupo A da competição.
PRIMEIRO TEMPO
Após longa paralisação por conta da forte chuva no início da partida, o Fluminense retornou ao campo pressionando o adversário no ataque. Aos dez minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou nos pés de Canobbio, que finalizou travado pela defesa. Aos 12, Canobbio cruzou, Serna cabeceou e John Kennedy quase conseguiu completar para o gol. No minuto seguinte, Guga recebeu cruzamento de Lima e cabeceou para defesa do goleiro.
Bem postado defensivamente durante a primeira etapa, o Tricolor buscou encontrar espaços em profundidade, sobretudo pelo lado esquerdo, para levar perigo ao adversário. Aos 31 minutos, a marcação alta foi eficiente, o Tricolor recuperou a bola no ataque e Lima arriscou de fora da área para defesa do goleiro. Aos 37, Kevin Serna aproveitou sobra na entrada da área, chutou colocado e obrigou o goleiro a fazer grande defesa para evitar o primeiro do Fluminense.
SEGUNDO TEMPO
O Fluminense voltou do intervalo com mais ímpeto ofensivo e conseguiu abrir o placar. Aos seis minutos, Santi Moreno tabelou com John Kennedy e lançou Kevin Serna, que finalizou de canhota para abrir o placar para o Tricolor. Aos dez, Guilherme Arana recebeu de Kevin Serna, cruzou rasteiro, mas o defensor afastou antes de John Kennedy finalizar.
Com o controle da posse de bola, o Tricolor continuou no ataque e ampliou a vantagem. Aos 20 minutos, Lima cobrou escanteio, Jemmes ganhou no alto e a bola sobrou para John Kennedy mandar para o fundo do gol. O adversário descontou aos 27 minutos.
Mesmo com a vantagem, o Fluminense seguiu criando chances e foi superior durante toda a segunda etapa. Aos 29 minutos, Santi Moreno recebeu de Guga, cortou para o meio e chutou forte para defesa do goleiro. Aos 49, Santi Moreno recebeu lançamento de Facundo Bernal, cruzou e a bola quase encobriu o goleiro.
Nas redes sociais, tricolores fustigaram rubro-negros com a frase "Tudo normal no Rio" para compartilhar notícias da vitória sobre o rival.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Carioca - 4ª rodada
25/01/2026, 18h, Maracanã
Fluminense (2)
Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana (Renê); Facundo Bernal, Nonato (Lucho Acosta) e Lima (Martinelli); Canobbio (Santi Moreno), Kevin Serna e John Kennedy. Técnico: Maxi Cuberas
Flamengo (1)
Andrew; Emerson Royal, Vitão, Leo Ortiz e Alex Sandro (Varela); Evertton Araujo, Allan (Pulgar) e Carrascal (Plata); Luiz Araújo, Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís
Gols: Kevin Serna (6’ 2T) e John Kennedy (20’ 2T) (FLU); Everton Cebolinha (27’ 2T) (FLA)
Cartões amarelos: Guga, Canobbio, Lima, John Kennedy e Kevin Serna (FLU); Allan e Vitão (FLA)
Arbitragem: Alex Gomes Stefano, auxiliado por Luiz Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira.
(com Assessoria de Comunicação do Fluminense)