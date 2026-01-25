ESPORTES
Botafogo vence bangu com tranquilidade e segue líder do Grupo B do Carioca
Por ESPORTES JB com FogãoNet
[email protected]
Publicado em 24/01/2026 às 23:55
Alterado em 25/01/2026 às 16:29
No segundo jogo sob o comando de Martín Anselmi, o Botafogo teve mais uma boa atuação, propositiva, e venceu o Bangu sem dificuldades por 2 a 0 na chuvosa noite deste sábado (24/1), no Estádio Nilton Santos. O Glorioso manteve a liderança do Grupo B do Campeonato Carioca, com nove pontos.
Em dia com protestos da torcida contra John Textor, o Botafogo mostrou que tem um time de qualidade e que pode competir em bom nível no Campeonato Brasileiro, apesar de todos os problemas. A estreia é já na quinta-feira, contra o Cruzeiro, no Nilton Santos.
O jogo
Com algumas mudanças em relação à “estreia”, o Botafogo entrou em campo sem zagueiros de ofício, mas voltou a mostrar um time ofensivo, dinâmico e com muitas trocas nas posições. O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Glorioso e teve como grande destaque Bruno, goleiro do Bangu.
Logo aos dois minutos, Santi Rodríguez – uma das novidades – fez uma linada jogada pelo lado direito e cruzou para Arthur Cabral cabecear para grande defesa de Bruno. Allan, que também esteve muito bem, teve duas finalizações perigosas e, aos 16, ele deu bonita enfiada para Santi chutar forte em outra defesaça do goleiro.
Aos 25 minutos, em mais uma rápida descida alvinegro, Santi enfiou, Vitinho cruzou, mas Arthur Cabral passou um pouco da bola e escorou para fora. Aos 33, foi a vez de Danilo cobrar falta rasteira, para Bruno espalmar no canto. Depois, o goleiro fez mais uma bonita defesa, em chute colocado de Nathan Fernandes do bico da grande área.
O segundo tempo começou com o Bangu dando um susto. Num contra-ataque veloz puxado por Garrinsha pelo lado esquerdo, a bola ricocheteou na defesa alvinegra e Walber soltou uma bomba para boa defesa de Neto por cima. Porém, o gol do Botafogo saiu aos nove minutos: Santi Rodríguez bateu falta e o goleiro Bruno tentou adivinhar, não conseguindo evitar o 1 a 0.
O Botafogo seguiu com o controle do jogo e conseguiu ampliar. Aos 27 minutos, Matheus Martins recebeu de Alex Telles na área e foi tocado por Dioguinho. Pênalti, que Alex Telles cobrou com a categoria costumeira no canto: 2 a 0.
Vitinho, aos 34, cruzou com desvio e acertou o travessão, e Alex Telles obrigou Bruno a trabalhar em falta de longe, aos 38. Depois, Matheus Martins foi lançado por Marçal e quase fez o terceiro, parando em Bruno outra vez. Artur também teve chance de marcar, nos acréscimos. Vitória tranquila e justa do Fogão, que vai dando esperanças ao seu torcedor.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 2 X 0 BANGU
Estádio: Nilton Santos
Data-Hora: 24/1/2026 – 21h
Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa/RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)
VAR: Grazianni Maciel Rocha (RJ)
Renda e público: R$ 98.642,00 / 5.063 pagantes / 5.630 presentes
Cartões amarelos: Álvaro Montoro e Martín Anselmi (BOT); Sibito e Kauan Guilherme (BAN)
Cartões vermelhos: –
Gols: Santi Rodríguez 9’/2ºT (1-0) e Alex Telles 29’/2ºT (2-0)
BOTAFOGO: Neto; Mateo Ponte, Newton e Marçal; Vitinho, Allan (Alexander Barboza 31’/2ºT), Danilo e Nathan Fernandes (Alex Telles 14’/2ºT); Santi Rodríguez (Artur 23’/2ºT), Arthur Cabral (Matheus Martins 23’/2ºT) e Álvaro Montoro (Jordan Barrera 23’/2ºT) – Técnico: Martín Anselmi.
BANGU: Bruno; Caio Felipe, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Dioguinho, Mauro Silva (Kauan Guilherme 22’/2ºT) e Walber (Zarú 31’/2ºT); Garrinsha (Luizinho 22’/2ºT), PK (Rafael Garcia 25’/2ºT) e Sibito (Douglas Lima 22’/2ºT) – Técnico: Flávio Tinoco.