ESPORTES
Na estreia do elenco principal, Flamengo bate o Vasco e conquista a primeira vitória no Cariocão
Por ESPORTES JB
[email protected]
Publicado em 21/01/2026 às 23:54
Alterado em 22/01/2026 às 18:46
Por Rômulo Paranhos - Na estreia da equipe profissional na temporada 2026, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (21), no Maracanã, pela terceira rodada do Cariocão. Carrascal balançou as redes no início da segunda etapa e decretou o primeiro triunfo do Mengão no campeonato. Com quatro pontos somados, o Mais Querido subiu para a terceira colocação do Grupo B e está na zona de classificação para a fase mata-mata do Estadual.
O jogo
O clássico começou com alta intensidade no Maracanã, com as equipes procurando ficar com a posse de bola. O Flamengo chegou com perigo pela primeira vez aos cinco minutos. Carrascal cobrou escanteio e Léo Pereira cabeceou no cantinho para boa defesa de Léo Jardim. Na sequência, a bola sobrou para Daniel Sales na esquerda, ele cruzou na área e Plata desviou de cabeça. A bola passou raspando a trave.
Com a marcação alta, o Rubro-Negro pressionava a saída de bola do Vasco e, muitas vezes, conseguia a roubada próximo à área ofensiva. Aos oito minutos, Bruno Henrique desarmou PH e cruzou na área para Daniel Sales finalizar em cima de Barros por duas vezes. Outra chegada com perigo aconteceu aos 14’, Royal cruzou na área, Cebolinha chegou infiltrando e cabeceou no canto para mais uma grande defesa de Léo Jardim.
Ocupando todo o campo ofensivo, o Flamengo criava chances para abrir o placar. Aos 20’, Royal acertou mais um cruzamento, Bruno Henrique cabeceou para baixo, como manda o figurino, a bola quicou e Léo Jardim, mais uma vez, salvou o Vasco com uma defesaça. Após a parada técnica, o jogo ficou mais truncado por alguns minutos.
Na reta final da primeira etapa, Cebolinha recebeu na esquerda, fez a finta em PH, invadiu a área e bateu colocado buscando o ângulo esquerdo do goleiro, mas a bola foi por cima da meta. No último lance antes do intervalo, Carrascal cobrou falta no bico esquerdo da área, mas mandou para fora. Um bom primeiro tempo no Maraca, apesar do placar em branco.
Com duas substituições, o Flamengo voltou do intervalo com Alex Sandro no lugar de Daniel Sales e Pedro na vaga de Bruno Henrique. Logo aos quatro minutos, Barros deu uma solada na panturrilha de Carrascal e foi expulso direto, deixando o Vasco com um a menos. Aos 11’, Cebolinha recebeu na entrada da área, driblou Hugo Moura e Thiago Mendes, abriu espaço e arriscou o chute. A bola foi na rede pelo lado de fora.
Aproveitando a vantagem de ter um homem a mais, o Flamengo foi pressionando o Vasco em seu campo de defesa. Após inúmeras tentativas, o Mengão abriu o marcador aos 22’. Léo Pereira cruzou na área, Piton fez o corte parcial e a bola sobrou para Carrascal, que pegou de primeira na entrada da área e mandou no cantinho. A bola ainda tocou a trave antes de entrar: 1 a 0.
Após o gol, Carrascal saiu para a entrada de Luiz Araújo. Aos 33’, Pedro brigou contra três dentro da área e rolou para trás. Plata chegou batendo de primeira no canto e Léo Jardim fez outra grande defesa. O Fla seguiu empilhando chances, e por muito pouco, Pedro não ampliou a vantagem. O camisa 9 recebeu de Samuel Lino, fez o giro e bateu para o gol. A bola desviou no meio do caminho e saiu em escanteio.
Nos minutos finais, o Rubro-Negro seguiu no campo de ataque valorizando a posse de bola até o apito final do árbitro. Primeira vitória do Mengão no Carioca na estreia do elenco principal na temporada 2026.
Flamengo
Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Daniel Sales (Alex Sandro); Erick Pulgar (Léo Ortiz), Evertton Araujo e Carrascal (Luiz Araújo); Plata, Everton Cebolinha (Samuel Lino) e Bruno Henrique (Pedro).
Técnico: Filipe Luís.
Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Saldivia), Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (JP) e Coutinho (David); Andréz Gómez, Nuno Moreira (Tchê Tchê) e GB (Hugo Moura).
Técnico: Filipe Luís.
Ficha técnica
Flamengo 1x0 Vasco – Campeonato Carioca | 3ª Rodada
Local: Maracanã, RJ
Data e horário: 21/01/2026 às 21h30
Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ), Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Hugo Filemon Soares Pinto (RJ)
Cartões amarelos: Emerson Royal (FLA)
Cartão vermelho: Barros (VAS) e Erick Pulgar (FLA)
Gols: Carrascal (23’2ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)