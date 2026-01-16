ESPORTES
Botafogo estreia no carioca-2026 com vitória sobre a Portuguesa
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 15/01/2026 às 21:30
Alterado em 16/01/2026 às 15:55
Com a equipe sub-20 que vinha disputando a Copinha reforçada pelo goleiro Raul, o Botafogo estreou com vitória no Campeonato Carioca-2026 ao derrotar a Portuguesa por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (15), no Estádio Luso-Brasileiro. Caio Valle, cobrando pênalti, e Lucas Camilo fizeram os gols alvinegros.
O Glorioso foi dirigido por Rodrigo Bellão e teve alguns jogadores do elenco principal entrando no segundo tempo. Com o resultado, o Botafogo é o vice-líder do Grupo B, com três pontos, ficando atrás do Nova Iguaçu apenas pelo número de gols marcados. O time principal só deve estrear na terceira rodada, na semana que vem.
O jogo
A garotada alvinegra, que estava em ritmo de competição na Copinha, mostrou boas credenciais e dominou o primeiro tempo. O Botafogo era para ter ido para o intervalo já vencendo: aos 19 minutos, após escanteio da esquerda, Justino cabeceou para o meio e Danillo escorou para o gol, mas o bandeirinha Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa, que é Fifa, acusou que a bola saiu na cobrança, fazendo a curva por fora – o que, pelas imagens, não parece que aconteceu. Para piorar, o VAR não interveio. Gol anulado.
Três minutos depois, Marquinhos arriscou uma bomba de fora da área e obrigou o ex-goleiro alvinegro Douglas Borges a espalmar para a linha de fundo. No fim da primeira etapa, outra boa finalização, desta vez de Bernardo Valim. A Portuguesa só conseguiu chegar com perigo aos 44 minutos: após cruzamento da direita, Bruno Mota cabeceou e Guilherme Silveira, em impedimento, finalizou para gol, mas o lance foi invalidado.
No início do segundo tempo, o Botafogo abriu o placar. Aos cinco minutos, Felipe Januário foi derrubado por Anderson Rosa, que tinha a posse da bola, dentro da área. Caio Valle foi para a cobrança e bateu por baixo de Douglas Borges: 1 a 0. O Glorioso quase fez o segundo depois aos 16, com um chute de fora da área de Arthur Izaque defendido por Douglas Borges.
Depois dos 15 minutos, o Botafogo começou a colocar os atletas do elenco principal que foram relacionados para ganhar rodagem: Matheus Martins e Jordan Barrera, depois Mateo Ponte e Newton. Acontece que foi a Portuguesa quem melhorou, partindo para o ataque. O goleiro Raul fez três defesas em sequência, evitando o empate, duas delas em chutes perigosos de Uelber.
O jogo estava armado para o contra-ataque alvinegro, mas o Botafogo desperdiçou algumas boas descidas. Aos 43, a Portuguesa quase empatou, com Uelber cabeceando por cima, sem goleiro, dentro da pequena área. Aí, nos acréscimos, Lucas Camilo soltou uma bomba de muito longe e contou com a contribuição de Douglas Borges, fechando o placar em 2 a 0 para o Fogão.
FICHA TÉCNICA
PORTUGUESA 0 X 2 BOTAFOGO
Estádio: Luso-Brasileiro
Data-Hora: 15/1/2026 – 19h
Árbitro: Lucas Coelho Santos (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa/RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Renda e público: R$ 66.675,00 / 2.135 pagantes / 2.481 presentes
Cartões amarelos: Henrique Rocha, Anderson Rosa, João Paulo, Guilherme Santos e Alex Nascif (POR); Felipe Januário, Bernardo Valim, Kadu e Justino (BOT)
Cartões vermelhos: –
Gols: Caio Valle 8’/2ºT (0-1) e Lucas Camilo 46’/2ºT (0-2)
PORTUGUESA: Douglas Borges; Sávio (Luis Gustavo – Intervalo), Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha (Chay 14’/2ºT), João Paulo (Albert 29’/2ºT) e Guilherme Silveira; Rhuan (Uelber 14’/2ºT), Léo Muchacho (Anderson Rosa 23’/1ºT) e Bruno Mota – Técnico: Alex Nascif.
BOTAFOGO: Raul; Kadu (Mateo Ponte 22’/2ºT), Danillo, Justino (Lucas Camilo 40’/2ºT) e Gabriel Abdias; Marquinhos (Newton 22’/2ºT), Bernardo Valim e Caio Valle (Jordan Barrera 14’/2ºT); Felipe Januário (Matheus Martins 14’/2ºT), Arthur Izaque e Kauan Toledo – Técnico: Rodrigo Bellão.