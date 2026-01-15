Flamengo é derrotado pelo Bangu em Moça Bonita

Guilherme fez o único gol rubro-negro no revés por 2 a 1. Partida foi válida pela 1ª rodada do Cariocão

Publicado em 14/01/2026 às 23:39

Alterado em 15/01/2026 às 08:44

Em desvantagem, os Garotos do Ninho foram pra cima e diminuíram aos 18’ com um belo gol Foto: Gilvan de Souza / CRF

Por Rômulo Paranhos - Em jogo da primeira rodada do Cariocão 2026, o Flamengo perdeu para o Bangu por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (14), no estádio de Moça Bonita. Guilherme marcou o único gol rubro-negro na partida. Vale frisar que o Rubro-Negro atuou novamente com uma equipe formada por atletas das categorias de base do clube. Na próxima rodada, o Mais Querido encara o Volta Redonda no Raulino de Oliveira.

O jogo

A partida começou bastante picada, com faltas e muita disputa pela posse de bola. No primeiro contra-ataque, o Bangu abriu o marcador logo aos três minutos. Garrinsha roubou a bola no meio-campo e lançou para PK, que ganhou na velocidade e bateu com força para balançar as redes em Moça Bonita: 1 a 0.

O Flamengo tentou a resposta na sequência e teve uma boa chance com Wallace Yan. Douglas Telles cruzou na área para o camisa 64, que acabou pegando fraco na bola e o goleiro fez a defesa. O Bangu ampliou aos 11’ com um golaço. Garrinsha recebeu na esquerda, cortou para dentro da área e mandou no ângulo, sem chance para Léo Nanneti: 2 a 0.

Em desvantagem, os Garotos do Ninho foram pra cima e diminuíram aos 18’ com um belo gol. Daniel Sales lançou para Guilherme, que aproveitou o goleiro adiantado para dar um toque de cobertura e descontar para o time rubro-negro: 2 a 1. Pouco depois do gol, o lateral-esquerdo Johnny, com dores no ombro, foi substituído para a entrada de Gusttavo.

Por muito pouco, o Fla não empatou o jogo aos 33’. Após cruzamento na área, a defesa do Bangu tentou afastar e a bola sobrou para Joshua, que girou batendo para o gol. Bruno se esticou todo para espalmar e a bola ainda bateu na trave. A primeira etapa terminou com vantagem para os donos da casa.

No segundo tempo, o Flamengo voltou procurando a troca de passes no campo ofensivo. Aos 11’, Joshua fez fila e foi derrubado na entrada da área. Em cobrança de falta ensaiada, Pablo mandou perto do gol.

Com maior domínio da posse de bola, o time rubro-negro tentava descer ao ataque, mas quando chegava no último terço do campo, esbarrava na marcação do Bangu e encontrava dificuldades para concluir as jogadas. Nos minutos finais, os Garotos do Ninho tentaram a última pressão para buscar o empate, mas saíram de campo com a derrota.

Na próxima rodada, a garotada rubro-negra ainda estará em ação na partida contra o Volta Redonda. A previsão do retorno do time principal é diante do Vasco, no dia 21 de janeiro.

Flamengo

Léo Nannetti; Daniel Sales (Wanderson), Iago, João Victor e Johnny (Gusttavo); Lucas Vieira (Alan Santos), Pablo e Guilherme; Douglas Telles (Ryan Roberto), Joshua (Camargo) e Wallace Yan.

Técnico: Bruno Pivetti.

Bangu

Bruno; Dudu (Caio Felipe), Gilberto, Patrick (Kadu) e Bruno Boca; Ítalo (Ricardo Sena), Mauro Silva e Walber; Garrinsha (Douglas), Sibito e PK (Luizinho).

Técnico: Flávio Tinoco.

Ficha técnica

Bangu 2x1 Flamengo – Campeonato Carioca | 1ª Rodada

Local: Estádio de Moça Bonita

Data e horário: 14/01/2026 às 21h30

Arbitragem: Jodis Nascimento de Souza (RJ), Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Lucas Castro dos Santos (RJ)

Cartões amarelos: Johnny (FLA), Gilberto (BAN), Patrick (BAN), Pablo (FLA) e Wallace Yan (FLA)

Gols: PK (3’1ºT), Garrinsha (11’1ºT) e Guilherme (18’1ºT).

(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)

Prática deveria ser proibida

Por Informe JB

Jogar campeonatos oficiais com equipe que não seja a profissional deveria ser proibido pela CBF comandada pelo flamenguista Flavio Zveiter (é ele que manda em tudo). O gesto é próprio do Flamengo, que já fez isso outras vezes. É arrogante e faz pouco dos adversários.

'A soberba precede a derrota', diz o ditado popular.