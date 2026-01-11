ESPORTES
Com os Garotos do Ninho, Flamengo empata com a Portuguesa em estreia no Cariocão 2026
Publicado em 11/01/2026 às 20:30
Alterado em 11/01/2026 às 22:21
Por Rômulo Paranhos - Com um time formado somente por atletas da base do clube, o Flamengo estreou no Cariocão 2026 empatando com a Portuguesa por 1 a 1 neste domingo (11), no Raulino de Oliveira, em jogo antecipado da quinta rodada do campeonato. O capitão Iago marcou de cabeça nos acréscimos e evitou a derrota. Ainda com a garotada, o Rubro-Negro encara o Bangu na próxima quarta-feira (14), em Moça Bonita.
O jogo
O Flamengo começou a partida trocando passes de pé em pé no campo de ataque. A primeira finalização com perigo foi da Portuguesa aos nove minutos, quando Léo Muchacho recebeu na esquerda da área e bateu cruzado pra fora. O Rubro-Negro respondeu logo em seguida com uma chance clara de gol. Wallace Yan recebeu na área, ficou cara a cara com o goleiro, mas chutou pra fora.
Aos 22’, mais uma grande oportunidade desperdiçada. Daniel Sales cruzou na área e Wallace Yan, livre de marcação, acabou finalizando por cima do gol. Com mais posse de bola, o time rubro-negro criava mais chances para abrir o placar. Porém, a primeira etapa terminou sem gol no Raulino de Oliveira.
No início do segundo tempo, a Portuguesa chegou com perigo duas vezes. O time rubro-negro voltou sem alterações. Aos oito minutos, Douglas Telles chegou pela direita e cruzou na área buscando Joshua, mas o atacante não conseguiu alcançar. No momento do cruzamento, Telles sentiu a panturrilha e pediu para ser substituído. Alan Santos entrou em seu lugar.
Aos 12’, a Portuguesa abriu o placar. Guilherme Silveira cruzou com desvio da zaga rubro-negra e Rhuan completou para o gol: 1 a 0. Em desvantagem, os Garotos do Ninho foram obrigados a se mandarem mais para o ataque, e por muito pouco, o empate não veio aos 20’. Joshua fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área. A zaga da Portuguesa fez o corte parcial e a bola sobrou para Alan Santos, que dominou e bateu pro gol. A bola passou muito perto da trave.
Na reta final, o Flamengo seguiu no ataque em busca de conseguir, pelo menos, o empate. Aos 40’, após escanteio pela esquerda, Wallace Yan desviou na primeira trave, mas a bola foi pra fora. De tanto insistir, o Mengão empatou aos 49’. Wallace Yan cruzou na área, o capitão Iago subiu no terceiro andar e cabeceou com estilo para deixar tudo igual: 1 a 1.
No último lance da partida, Camargo fez jogada pela esquerda e teve um choque com Lucas Costas. Os jogadores ficaram na expectativa do VAR chamar para rever o lance, mas o árbitro apitou o fim de jogo. Os Garotos do Ninho estrearam com empate no Cariocão.
Flamengo
Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor e Johnny; Lucas Vieira (Kaio Nobrega), Pablo (Camargo) e Guilherme; Douglas Telles (Alan Santos), Joshua (David Viana) e Wallace Yan.
Técnico: Bruno Pivetti.
Portuguesa
Douglas Borges; Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha (Léo Cruz), João Paulo (Albert), Bruno Mota (Romarinho) e Guilherme Silveira (Uelber); Rhuan e Léo Muchacho (Anderson Rosa).
Técnico: Alex Nascif.
Ficha técnica
Flamengo 1x1 Portuguesa – Campeonato Carioca | 5ª Rodada (adiantada)
Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda-RJ
Data e horário: 11/01/2026 às 18h
Arbitragem: Pierry Dias dos Santos (RJ), Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Júlio César Souza Gaudênio (RJ)
Cartões amarelos: João Paulo (POR), Daniel Sales (FLA), Léo Muchacho (POR), Lucas Costa (POR), Iago (FLA) e Uelber (POR)
Gols: Rhuan (12’2ºT) e Iago (49’2ºT).
