Arrascaeta supera Messi e ganha prêmio de Rei da América em 2025

Por Vitor Beloti - Messi? Não. Arrascaeta! O camisa 10 do Flamengo venceu o prêmio de Rei da América na temporada 2025. O jornal El País, responsável pela premiação, divulgou nesta quarta-feira (31) os vencedores da disputa.

Primeiramente, Arrascaeta recebeu 179 votos. Sendo assim, Lionel Messi, do Inter Miami (EUA), ficou na segunda colocação, com 39. Por fim, o ‘pódio’ foi fechado por Adrián “Maravilla” Martínez, atacante do Racing (ARG).

Gols e assistências

Arrascaeta deu 20 assistências na temporada 2025, sendo a maior marca da carreira. O último passe aconteceu em jogo contra o Pyramids (EGI), quando Danilo e Léo Pereira aproveitaram para balançarem as redes e garantirem a vitória do Flamengo na semifinal do Mundial.

Além disso, Arrascaeta balançou as redes 25 vezes na temporada 2025. Os últimos gols do camisa 10 saíram diante do Cruz Azul (MEX), pelas quartas de final do Intercontinental. Na ocasião, o Flamengo venceu o time mexicano por 2 a 1.

Títulos

Além de gols e assistências, Arrascaeta liderou o Flamengo em títulos na temporada 2025. Isso porque, o Rubro-Negro conquistou o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.