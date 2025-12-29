Flamengo renova com Filipe Luís até 2027

Publicado em 29/12/2025 às 08:04

Alterado em 29/12/2025 às 16:51

O Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo para a renovação do contrato do técnico Filipe Luís até dezembro de 2027.

“O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo BAP (Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo)”, comentou José Boto, diretor executivo de futebol do clube.

A renovação simboliza a continuidade de uma história de longa data entre Filipe Luís e o Flamengo. Rubro-negro desde a infância, o treinador construiu uma relação afetiva profunda com o clube, que se fortaleceu dentro de campo, quando defendeu o Manto como jogador, e segue agora à beira do gramado, liderando a equipe durante um dos períodos mais vitoriosos de sua história.

Com a renovação de Filipe Luís, o Flamengo reafirma sua convicção na continuidade do trabalho desenvolvido e trabalhará firmemente para que os próximos anos sejam marcados por ainda mais sucesso, crescimento profissional e conquistas. (com informações da Assessoria de Comunicação do Flamengo)