Flamengo vence Pyramids e garante vaga para enfrentar o PSG na decisão do Intercontinental
Por ESPORTES JB
Publicado em 13/12/2025 às 16:44
Alterado em 13/12/2025 às 17:32
Por Rômulo Paranhos - Agora seu povo, pede o mundo de novo! Na tarde deste sábado (13), o Mengão venceu o Pyramids por 2 a 0, no estádio Ahmed bin Ali, no Catar, e, de quebra, conquistou mais um troféu nesta temporada: o da Copa Challenger. Léo Pereira e Danilo, ambos de cabeça, balançaram as redes para a festa da Nação. Com o resultado, o Mengão garantiu vaga na final do Intercontinental e vai enfrentar o Paris Saint-Germain na busca pelo bi mundial.
O jogo
O Flamengo começou a partida valorizando a posse de bola e tentando chegar ao ataque trocando passes. Aos quatro minutos, o time rubro-negro chegou com perigo pela primeira vez. Plata cruzou na área, o goleiro saiu na pequena área espalmando e Cebolinha pegou o rebote de primeira, mas a bola explodiu em Samy. Na sequência, Arrascaeta bateu pra fora.
Quando ficava sem a posse, o Mais Querido subia suas linhas e marcava sob pressão para tentar roubar a bola já no seu campo de ataque. O Pyramids, por sua vez, encontra dificuldade para sair do campo defensivo e esperava uma roubada de bola para descer no contra-ataque.
Aos 23', o Mengão abriu o marcador. Em cobrança de falta pela esquerda da área, Arrascaeta cruzou na cabeça de Léo Pereira, que mandou no canto, sem chance para o goleiro: 1 a 0. Após o gol, o Fla seguiu no ataque criando chances para ampliar. Arrascaeta recebeu passe de Jorginho, fez fila, entrou na área e bateu pra fora.
Na reta final, o Flamengo seguiu controlando a posse de bola e só sofreu susto nos acréscimos. Mayele ganhou na velocidade e saiu cara a cara com Rossi, que estava bem posicionado e fez uma defesaça para evitar o empate. No mais, o Rubro-Negro foi para o intervalo com a vantagem e com muito mais domínio das ações.
Na volta do intervalo, o time egípcio passou a sair mais da defesa e tentava agredir mais a área rubro-negra. Mas o Mengão jogou um balde de água fria no adversário e ampliou a vantagem. Arrascaeta cobrou falta na área e Danilo, sem decisivo, cabeceou no cantinho para fazer 2 a 0.
Com boa vantagem, o Mais Querido seguiu com maior posse de bola e oferecendo perigo á defesa do Pyramids. Uma observação que vale destacar é que o Cruz Azul, adversário da fase anterior, deu bem mais trabalho ofensivamente do que o time egípcio.
Administrando o resultado e pensando na final, o técnico Filipe Luís fez substituições para renovar o fôlego do time e descansar alguns atletas desgastados fisicamente. Na reta final do jogo, Pedro entrou no lugar de Carrascal e retornou á equipe após ficar 52 dias fora. Uma ótima notícia pensando na final.
Nos acréscimos, Pedro recebeu livre na área, driblou o marcador e bateu para o gol. El Shenawy fez a defesa. Fim de papo em Doha com mais uma vitória do Mengão, que levanta o troféu da Copa Challenger e garante vaga para enfrentar o PSG na final do Intercontinental.
Flamengo
Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Jorginho (De La Cruz) e Arrascaeta (LuizAraújo); Carrascal (Pedro), Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Plata.
Técnico: Filipe Luís.
Pyramids
El Shenawy; Chibi, Marei, Samy e Mohamed Hamdi; Lasheen, Atef (Hamdi), Touré (Reda), Zalaka (Fathi) e Ziko (Ewerton); Mayele.
Técnico: Krunoslav Jurcic.
Agenda da semana
O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (17) para enfrentar o Paris Saint-Germain, às 14h (de Brasília), pela final da Copa Intercontinental.
Ficha técnica
Flamengo x Pyramids – Copa Intercontinental | Semifinal
Local: Estádio Ahmed bi Ali, Catar
Data e horário: 13/12/2025 às 14h (de Brasília)
Arbitragem: Al Jassim Abdulrahman (QAT), Al Marri Taleb (QAT) e Al Maqaled Saoud (QAT)
Cartões amarelos: Marei (PYR), Atef (PYR) e Zalaka (PYR)
Gols: Léo Pereira (23'1°T) e Danilo (6'2°T). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)