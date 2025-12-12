ºC   ºC
Sexta, 12 de Dezembro de 2025

ESPORTES

Copa do Brasil: Vasco vence de virada e larga na frente na semifinal

Por ESPORTES JB
Publicado em 12/12/2025 às 08:37

Alterado em 12/12/2025 às 08:38

Ryan, destaque do Vasco na partida Foto: Vasco

O Vasco da Gama venceu o Fluminense por 2 a 1, de virada, na noite desta quinta-feira (11), no Maracanã, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Após voltar do intervalo com o placar em desvantagem, Rayan empatou a partida e, com a determinação de quem carrega a Cruz de Malta no peito, Vegetti virou nos acréscimos.

A vaga na final será decidida no próximo domingo (14), às 20h30, também no Maracanã. Com a vitória de hoje, a equipe de São Januário larga com a vantagem no confronto. 

O JOGO

Início de partida disputado. As duas equipes se estudavam, até que o Fluminense abriu o placar em jogada de bola parada, aos 22 minutos. O Vasco da Gama chegou a esboçar uma reação ainda na primeira etapa, mas foi para o intervalo em desvantagem.

Já na etapa final, o jogo foi todo da equipe Cruzmaltina. Logo aos 5 minutos, Andrés Gómez levou a bola no fundo, cruzou rasteiro e, após Nuno Moreira disputar na pequena área, Rayan estufou as redes para igualar o placar.

O Vasco seguiu pressionando e chegou a finalizar uma bola na trave, em cabeçada de Puma Rodríguez, mas seria Pablo Vegetti, o artilheiro do Brasil, o personagem da noite. No final da partida, aos 49 minutos, o argentino recebeu cruzamento milimétrico de Andrés e usou da sua melhor característica, de cabeça, para decidir a partida.

2×1 e festa da torcida Vascaína na Casa do Povo!

FICHA TÉCNICA

ESCALAÇÕES

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes (Hugo Moura), Philippe Coutinho; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira (Pablo Vegetti). Técnico: Fernando Diniz.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva, Renê; Martinelli, Nonato, Luciano Acosta; Serna, Soteldo e Everaldo Técnico: Luis Zubeldia.

Cartões amarelos: Léo Jardim e Vegetti (Vasco).

Arbitragem:

Raphael Claus – Árbitro
Rafael da Silva Alves – Assistente
Thiago Henrique Neto Correa Farinha – Assistente
Yuri Elino Ferreira da Cruz – Quarto Árbitro

