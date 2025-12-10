Com dois de Arrascaeta, Mengão vence o Cruz Azul e leva o troféu do Derby das Américas

Rubro-Negro faz 2 a 1 e se classifica para enfrentar o Pyramids, do Egito, na semifinal da Copa Intercontinental

Publicado em 10/12/2025 às 16:27

Alterado em 10/12/2025 às 18:33

.

Por Rômulo Paranhos - O colossal Clube de Regatas do Flamengo segue empilhando taças na magnífica temporada de 2025! Na estreia da Copa Intercontinental, o Mengão venceu o Cruz Azul por 2 a 1 nesta quarta-feira (10), no estádio Ahmad bin Ali, em Doha, e conquistou o troféu do Derby das Américas. Arrascaeta, o camisa 10 da Gávea, marcou os dois gols do Rubro-Negro, que agora vai enfrentar o Pyramids, do Egito, na semifinal do torneio.

Se vencer o time egípcio, o Mais Querido conquista mais uma taça: a Copa Challenger. O classificado se credencia para enfrentar o Paris Saint-Germain na grande decisão da Copa Intercontinental.

O jogo

A partida começou com o Flamengo tomando a iniciativa de sair para o ataque trocando passes. Quando ficava sem a bola, o time rubro-negro subia a linhas e pressionava o Cruz Azul, que encontrava dificuldades para avançar. A marcação sob pressão surtiu resultado logo aos 14’, quando o Mengão abriu o placar. A defesa do Cruz Azul saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de Arrascaeta, que ficou livre na área, driblou o goleiro e balançou as redes para os brasileiros: 1 a 0.

Após o gol, o Cruz Azul passou a pressionar mais a saída de bola do Fla e ofereceu perigo à defesa rubro-negra. Em determinado momento do jogo, a equipe mexicana dominava a posse de bola e trocava passes na intermediária. Nos minutos finais, o Cruz Azul deixou tudo igual com Sánchez, que acertou um belo chute da entrada da área e mandou no canto direito de Rossi: 1 a 1. Dois minutos antes, os mexicanos já haviam balançado as redes com Gabriel Fernández, mas a arbitragem marcou impedimento de Rotondi na origem da jogada. Com isso, as equipes foram para o intervalo com a igualdade no marcador.

Para o segundo tempo, o Mais Querido voltou com Plata no lugar de Samuel Lino. A primeira boa escapada do time rubro-negro aconteceu logo aos três minutos. Arrascaeta tocou para Bruno Henrique, que invadiu a área em velocidade e bateu para a defesa de Gudiño. Voltando a ficar mais com a posse de bola, o Flamengo trocava passes próximo à área do Cruz Azul em busca de encontrar espaço para fazer as jogadas de penetração.

Aos 24’, Plata recebeu na entrada da área, cortou a marcação e arriscou um chutaço. A bola descaiu e passou muito perto do travessão. Mas no lance seguinte, o Mengão foi implacável e marcou o segundo! Cebolinha, que tinha acabado de entrar, deu ótimo passe para Arrascaeta, que tentou cruzar rasteiro na área. Piovi afastou parcialmente e entregou nos pés do uruguaio, que deu um toque sultil para o gol, a zaga tentou cortar, mas a bola já tinha ultrapassado a linha: 2 a 1.

Buscando dar fôlego ao time, o técnico Filipe Luís fez mais duas alterações. Luiz Araújo e De La Cruz entraram nos lugares de Arrascaeta e Jorginho, respectivamente. Aos 38’, Cebolinha deu ótimo passe para Luiz Araújo, que avançou na velocidade, driblou os marcadores e bateu para o gol. Gudiño fez a defesa. No lance seguinte, o camisa 7 cobrou escanteio na área e Léo Ortiz cabeceou firme. Sánchez fez o corte em cima da linha.

Nos minutos finais, o jogo ficou muito acirrado e o árbitro foi obrigado a distribuir alguns cartões amarelos. Apesar da pressão do Cruz Azul nos acréscimos, o Flamengo segurou o resultado e saiu de campo com a vitória. Com o resultado, o Mais Querido conquistou o título do Derby das Américas, levantando mais um troféu na impecável temporada de 2025.

Agenda da semana

O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (13) para enfrentar o Pyramids, do Egito, às 14h (de Brasília), no estádio Ahmad bin Ali, pela semifinal da Copa Intercontinental.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar (Saúl), Jorginho (De La Cruz) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Everton Cebolinha), Samuel Lino (Plata) e Bruno Henrique.

Técnico: Filipe Luís.

Cruz Azul

Gudiño; Jorge Sánchez (Bogusz), Ditta e Piovi; Érik Lira, Jeremy Márquez (Faravelli), Carlos Rodríguez, Rivero (Omar Campos), Paradela (Luka Romero) e Rotondi (Sepúlveda); Gabriel Fernández.

Técnico: Nicolás Larcamón.

Ficha técnica

Cruz Azul 1x2 Flamengo – Copa Intercontinental 2025 | Quartas de final

Local: Estádio Ahmad bin Ali, Catar

Data e horário: 10/12/2025 às 14h (de Brasília)

Arbitragem: Glenn Nyberg (SUE), Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvis (SUE)

Cartões amarelos: Ditta (CAZ), Jorginho (FLA), Alex Sandro (FLA), Everton Cebolinha (FLA), De La Cruz (FLA) e Piovi (CAZ)

Gols: Arrascaeta (14’1ºT e 26’2ºT) e Sánchez (43’1ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)