ESPORTES
Em jogo de seis gols, Flamengo empata com o Mirassol na última rodada do Brasileirão
Por ESPORTES JB
[email protected]
Publicado em 06/12/2025 às 20:39
Alterado em 07/12/2025 às 19:26
Por Rômulo Paranhos - Com uma equipe formada pelos atletas do Sub-20 e já campeão, o Flamengo entrou em campo neste sábado (6), no Maião, e empatou com o Mirassol por 3 a 3, pela última rodada do Brasileirão. Num jogo de seis gols, Douglas Telles e Guilherme (2) balançaram as redes para o Mengão, que termina de forma honrosa o campeonato.
O jogo
A partida começou com as equipes buscando ficar com a posse de bola. Na primeira chegada com perigo, o Mengão abriu o placar. Após cruzamento pela direita, Guilherme conseguiu desviar e a bola bateu na trave. No rebote, Douglas Telles mostrou oportunismo e balançou as redes do Maião: 1 a 0.
Na sequência, o Mirassol deixou tudo igual aos 12' com Chico Kim, que recebeu na área e finalizou de primeira, no ângulo direito de Dyogo Alves: 1 a 1. Após o empate, o time rubro-negro seguiu tentando as jogadas ofensivas. Aos 19', Douglas Telles recebeu na direita, carregou para o meio e arriscou o chute da entrada da área. A bola passou rente à trave.
Com maior posse de bola, o Mengão insistiu no ataque e voltou à frente no placar na marca dos 30'. Guilherme recebeu no meio, carregou até a entrada da área e acertou um belo chute para marcar o segundo gol rubro-negro: 2 a 1.
Na reta final, o Mirassol voltou a empatar a partida. Chico Kim foi na linha de fundo e cruzou rasteiro para Alesson dominar e bater forte para o gol: 2 a 2. A primeira etapa foi bem movimentada e as equipes foram para o intervalo com o empate.
Na volta do intervalo, a garotada rubro-negra continuou no campo de ataque para buscar retomar a vantagem no marcador. Aos 10', Douglas Telles recebeu pela ponta direita, gingou pra cima da marcação e bateu buscando o canto. O goleiro espalmou para escanteio.
O terceiro gol veio aos 13', novamente com Guilherme. Douglas Telles cruzou na segunda trave, Wallace Yan escorou de cabeça para o meio da pequena área, Walter fez o corte parcial, mas a bola sobrou limpa para o meio-campo rubro-negro mandar de carrinho para as redes: 3 a 2.
Pouco depois, o Mirassol voltou a deixar tudo igual, num jogo cheio de gols. Cristian pegou o rebote na área e completou para as redes: 3 a 3. No decorrer dos minutos, as equipes continuaram buscando o ataque e o jogo seguiu lá e cá.
Nos minutos finais, o Mais Querido foi pra cima buscar o gol da vitória. Aos 44', Michael recebeu na entrada da área e bateu rasteiro para defesa de Walter. O árbitro deu cinco minutos de acréscimos e a partida terminou empatada. Um bom jogo dos Garotos do Ninho, que honraram o Manto Sagrado e a campanha vitoriosa do Flamengo. Agora é foco total no Intercontinental em busca do Bi!
Flamengo
Dyogo Alves; Daniel Sales (Wanderson), João Victor, Iago e Johnny; Pablo, Evertton Araujo e Douglas Telles (João Camargo); Michael, Guilherme (Joshua) e Wallace Yan.
Técnico: Bruno Pivetti.
Mirassol
Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes (Luiz Otávio) e Felipe Jonatan; Neto Moura, Danielzinho (José Aldo) e Chico Kim; Negueba, Alesson (Carlos Eduardo) e Renato Marques (Cristian).
Técnico: Rafael Guanaes.
Ficha técnica
Mirassol 3x3 Flamengo – Campeonato Brasileiro | 38ª Rodada
Local: Estádio Campos Maia (Maião)
Data e horário: 06/12/2025 às 18h30
Arbitragem: Lucas Casagrande (PR), Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
Cartões amarelos: José Aldo (MIR)
Gols: Douglas Telles (7'1°T), Chico Kim (12'1°T), Guilherme (30'1°T e 13'2°T), Alesson (40'1°T) e Cristian (19'2°T).