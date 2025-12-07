ESPORTES
Fluminense vence o Bahia e garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores
Por ESPORTES JB
[email protected]
Publicado em 07/12/2025 às 19:05
Alterado em 07/12/2025 às 19:05
O Fluminense está garantido na fase de grupos da Conmebol Libertadores 2026. Diante das mais de 52 mil pessoas que lotaram o Maracanã, o Time de Guerreiros venceu o Bahia por 2 a 0 na tarde deste domingo (7) e confirmou a vaga direta. Paulo Henrique Ganso e Thiago Silva marcaram os gols da partida. Com o resultado do duelo válido pela última rodada, a equipe encerra o Campeonato Brasileiro na quinta colocação, com 64 pontos conquistados.
A vitória deste domingo foi a nona consecutiva do Fluminense como mandante neste Brasileiro, ampliando seu recorde histórico na competição. A sequência coincide com a chegada do técnico Luís Zubeldía, que possui 100% de aproveitamento jogando em casa na competição. O Tricolor tem a melhor campanha e foi quem mais venceu jogando em seus domínios neste campeonato, com 15 vitórias em 19 partidas.
Encerrada a participação no Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para a Copa do Brasil. O Tricolor enfrenta o Vasco no confronto semifinal em dois jogos no Maracanã. A ida acontece na próxima quinta-feira (11), às 20h, enquanto a volta será no domingo (14/12), às 20h30. Caso avance, o time enfrenta o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Corinthians na grande final, marcada para os dias 17 e 21 de dezembro.
PRIMEIRO TEMPO
Empurrado pelo apoio dos mais de 50 mil tricolores presentes, o Fluminense partiu para cima e construiu sua primeira boa oportunidade logo aos dois minutos, em jogada de transição que terminou com finalização perigosa de Canobbio. Com muitas disputas e marcação acirrada, o jogo ficou equilibrado e sem grandes chances até os 26 minutos, quando Lucho Acosta encontrou lindo passe para Serna, que entrou cara a cara e bateu para grande defesa do goleiro. No rebote, Acosta tentou de cobertura, mas a bola subiu demais.
Dois minutos depois foi a vez de Everaldo receber bom passe de Acosta na área e bater firme, exigindo grande defesa de Ronaldo. O Fluminense aumentou o volume voltou a assustar duas vezes com Acosta. Primeiro, em chute que sofreu desvio da defesa e, depois, em cobrança de falta que passou por cima do travessão.
SEGUNDO TEMPO
O início da segunda etapa seguiu a tônica do que aconteceu na primeira, com muita intensidade, disputas no meio-campo e poucas chances claras de ambos os lados. O Fluminense chegou a levar perigo com Serna, aos dois minutos. Ele recebeu de Acosta na entrada da área, cortou para o meio e finalizou para fora. A equipe seguiu buscando imprimir volume no campo de ataque e quase abriu o placar aos 19 minutos. Freytes foi lançado na linha de fundo, escorou para o meio e Thiago Silva quase chegou para empurrar para o fundo do gol. Na sequência, a bola sobrou para Canobbio, que chutou firme e colocou o goleiro para trabalhar outra vez.
De tanto insistir, o Fluminense abriu o placar aos 30 minutos com direito a uma pintura de Paulo Henrique Ganso. A equipe pressionou a saída de bola adversária e ela sobrou para o craque, que entrou cara a cara com o goleiro e, de cavadinha, encobriu o goleiro para colocar o Tricolor em vantagem. Dominante, a equipe chegou ao segundo gol aos 38 minutos. Soteldo fez grande jogada individual pela esquerda e cruzou na medida para Thiago Silva cabecear para o fundo da rede. A partir daí, em vantagem, o time administrou o resultado e garantiu mais uma vitória, a nona consecutiva como mandante.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro - 38ª rodada
07/12/2025, 16h, Maracanã
Fluminense (2)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Bernal), Nonato (Hércules) e Lucho Acosta (PH Ganso); Kevin Serna (Soteldo), Canobbio e Everaldo (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía
Bahia (0)
Ronaldo; Santiago Arias, Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor) e Erick Pulga (Ruan Pablo); Ademir (Tiago) e Willian José (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.
Gols: PH Ganso (30’ 2T) e Thiago Silva (38’ 2T) (FLU)
Cartões amarelos: Nonato e Samuel Xavier (FLU); Acevedo, Erick Pulga e Rodrigo Nestor (BAH)
Arbitragem: Matheus Delgado Candançan, auxiliado por Thiaggo Americano Labes e Leandro Matos Feitosa.
(com Assessoria de Comunicação do Fluminense)