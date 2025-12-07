ESPORTES
Botafogo vence, rebaixa Fortaleza, fecha Brasileirão em 6º e aguarda Copa do Brasil por vaga direta na Libertadores
Por ESPORTES JB com FogãoNet
[email protected]
Publicado em 07/12/2025 às 18:46
Alterado em 07/12/2025 às 18:46
Em mais um jogo animado, o Botafogo venceu o Fortaleza por 4 a 2 no Estádio Nilton Santos neste domingo (7), rebaixou o adversário e fechou o Campeonato Brasileiro na sexta colocação, com 63 pontos e dez jogos de invencibilidade. O Glorioso não conseguiu a vaga direta na Libertadores, já que o Fluminense venceu o Bahia no Maracanã e foi a 64.
Porém, ainda existe uma chance do Botafogo fugir da pré-Libertadores. Caso Fluminense ou Cruzeiro conquiste o título da Copa do Brasil, abre-se mais uma vaga direta, que seria herdada pelo Botafogo. As semifinais da competição mata-mata começam já no meio de semana: a Raposa pega o Corinthians, enquanto o Tricolor enfrenta o Vasco.
O jogo
Com muito calor no Rio, o Botafogo começou a partida tendo mais a bola e procurando o ataque, mas o jogo estava mais estudado. E quem saiu na frente foi o Fortaleza, na base da vontade. Após uma cobrança de “latereiro”, a bola ficou viva, Bareiro ganhou no alto entre três jogadores alvinegros – Marlon Freitas, Gabriel Bahia e Marçal – e Breno Lopes pegou a sobra, acertando um chutaço da altura da meia-lua no ângulo direito de Raul: 1 a 0.
Depois disso, o Fortaleza se fechou ainda mais, já que a vitória era ouro para escapar do rebaixamento. E o Botafogo foi com tudo para buscar o empate. Aos 26 minutos, o Glorioso quase empatou: Vitinho cruzou da direita e o baixinho Artur cabeceou no travessão. Logo depois, Marlon Freitas tabelou com Jordan Barrera dentro da área e finalizou no lado externo da rede, com muito perigo.
Aos 39, o Botafogo deveria ter ficado com um a mais, depois da pregada que Mancuso deu em Marçal, mas o árbitro Paulo Zanovelli mostrou apenas cartão amarelo e o VAR Wagner Reway não recomendou revisão. Nos acréscimos, enfim, saiu o empate: após cruzamento de Marlon Freitas, a zaga afastou parcialmente e Montoro fez um golaço, batendo colocado no ângulo: 1 a 1.
No começo do segundo tempo, o Botafogo conseguiu a virada. Após bonita jogada trabalhada pelo lado direito, Vitinho cruzou e Arthur Cabral, de peixinho, encerrou um jejum de 14 jogos sem balançar as redes: 2 a 1. O centroavante comemorou com desabafo, chutando a placa de publicidade, como quem tirava um caminhão das costas.
Minutos depois, o Glorioso chegou a fazer o terceiro, em contra-ataque concluído com extrema categoria por Jordan Barrera, mas o VAR recomendou revisão, e o árbitro apontou pênalti para o Fortaleza na origem da jogada, por toque no braço de Marçal. Adam Bareiro foi para a cobrança e deixou tudo igual novamente: 2 a 2.
O Botafogo teve de novo de partir para o ataque, e Artur quase marcou, recebendo de Vitinho e chutando com perigo para fora. No Maracanã, o Fluminense abria o placar sobre o Bahia, resultado que não deixaria o Glorioso subir na tabela de qualquer forma. Mas o Fogão continuou em cima, contra um Fortaleza ameaçadíssimo pelo rebaixamento.
Aproveitando-se do desespero do adversário, o Botafogo chegou ao terceiro gol, ativando o protocolo Fernando Marçal. Santi Rodríguez cobrou escanteio do lado esquerdo e o Bom, Velho e Artilheiro cabeceou para fazer 3 a 2. O Fluminense havia acabado de ampliar sobre o Bahia, e o Glorioso terminaria em sexto. Nos acréscimos, Mateo Ponte fechou a conta, completando passe de Kauan Toledo: 4 a 2.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 4 X 2 FORTALEZA
Estádio: Nilton Santos
Data-Hora: 7/12/2025 – 16h
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa/MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa/SC)
Renda e público: R$ 905.640,00 / 22.797 pagantes / 26.032 presentes
Cartões amarelos: Alexander Barboza e Kauan Toledo (BOT); Mancuso, Adam Bareiro, Rodrigo e Lucas Sasha (FOR)
Cartões vermelhos: –
Gols: Breno Lopes 16’/1ºT (0-1), Álvaro Montoro 49’/1ºT (1-1), Arthur Cabral 2’/2ºT (2-1), Adam Bareiro 11’/2ºT (2-2), Marçal 38’/2ºT (3-2) e Mateo Ponte 49’/2ºT (4-2)
BOTAFOGO: Raul; Vitinho (Mateo Ponte 33’/2ºT), Marçal, Gabriel Bahia e Alex Telles (Cuiabano 22’/2ºT); Allan, Marlon Freitas e Jordan Barrera (Kauan Toledo 44’/2ºT); Artur (Santi Rodríguez 22’/2ºT), Arthur Cabral e Álvaro Montoro (Newton 44’/2ºT) – Técnico: Davide Ancelotti.
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa (Weverson 24/2ºT); Pierre (Lucas Crispim 36’/2ºT), Lucas Sasha e Pocchetino; Yago Pikachu (Matheus Rossetto – Intervalo), Breno Lopes (Rodrigo 36’/2ºT) e Adam Bareiro (Deyverson 18’/2ºT) – Técnico: Martín Palermo.