'Bastante difícil', diz Ancelotti sobre grupo do Brasil na Copa

Treinador italiano destacou solidez dos adversários da seleção

Publicado em 06/12/2025 às 06:01

Alterado em 06/12/2025 às 08:10

O italiano Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, avaliou nesta sexta-feira (5) que o grupo da seleção canarinho na Copa do Mundo de 2026 é "bastante difícil".

A pentacampeã mundial foi sorteada na chave C do megaevento da Fifa, que será nos Estados Unidos, México e Canadá, e desafiará Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase.

"Marrocos fez uma Copa [de 2022] muito boa e tem uma equipe sólida e a Escócia também é sólida, vai ser bastante difícil. Nós teremos que jogar bem e tentar chegar em primeiro no grupo. Os primeiros jogos serão muito importantes", declarou Ancelotti em entrevista ao Sport TV.

Carletto também elegeu os marroquinos como os adversários "mais difíceis" do grupo do Brasil, mas alertou que é necessário se concentrar para ganhar todos os embates "Temos que pensar em ganhar todos os três jogos. O Marrocos é o primeiro e é o mais difícil, mas temos que ter confiança", acrescentou.

A estreia do Brasil no Mundial de 2026 será diante do Marrocos no dia 13 de junho. Na sequência, a equipe de Ancelotti desafiará o modesto Haiti e, por fim, o país fechará sua participação na fase de grupos diante da Escócia.

Antes de começar a sua trajetória na Copa, a seleção disputará amistosos contra Croácia e França na Data Fifa de março. Os dois jogos ocorrerão nos Estados Unidos e foram confirmados pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, em entrevista ao Sport TV, logo após o sorteio.

Os encontros serão os últimos jogos preparatórios antes da convocação final de Ancelotti para a Copa do Mundo.

Partida de abertura será entre México e África do Sul



O jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 será entre México e África do Sul, no legendário Estádio Azteca, na capital do país.

O duelo revive a primeira partida da edição de 2010 da maior competição de seleções do planeta, quando as duas equipes empataram por 1 a 1 no Soccer City, em Joanesburgo.

O confronto será realizado em 11 de junho, válido pelo grupo A da Copa, que também inclui Coreia do Sul e o vencedor da repescagem D da Uefa, que pode ser Dinamarca, Irlanda, Macedônia do Norte ou República Tcheca.

O último integrante da chave será definido apenas nos playoffs europeus de março de 2026.