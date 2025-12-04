ESPORTES
Flamengo vence Ceará e conquista o Brasileirão pela nona vez
Por ESPORTES JB
[email protected]
Publicado em 03/12/2025 às 23:31
Alterado em 04/12/2025 às 00:13
Por Rômulo Paranhos - ENEACAMPEÃO! Pela nona vez em sua história, o Flamengo pinta o país inteiro de vermelho e preto conquistando o título do Brasileirão de 2025 com uma rodada de antecedência. O Mengão venceu o Ceará por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (3), no Maracanã, com gol de Samuel Lino.
Já campeão, o Mais Querido encerra sua vitoriosa campanha no Brasileiro contra o Mirassol no fim de semana. Antes de finalizar a temporada, o Rubro-Negro ainda terá a Copa Interclubes pela frente, e estreia na próxima quarta-feira (10) diante do Cruz Azul, do México.
O jogo
Com os titulares tetracampeões da Libertadores em campo, o Flamengo começou a partida trabalhando a bola de pé em pé em busca do ataque. A primeira boa chegada aconteceu logo aos três minutos, quando Jorginho arriscou o chute de fora da área e o goleiro fez a defesa. Na troca de passes, o time rubro-negro chegou novamente aos 9’. Bruno Henrique escorou de cabeça, Carrascal tentou o chute e a bola foi para fora.
Enquanto o Fla tentava o ataque, o Ceará ficava todo atrás na defesa, diminuía os espaços para trabalhar a bola e esperava para descer em contra-ataque. Muito mais presente ao ataque, a equipe rubro-negra dominava completamente o adversário que só se defendia.
Até que aos 36’, o Mengão conseguiu quebrar as linhas e abriu o marcador. Samuel Lino infiltrou na área, recebeu o passe de Carrascal e bateu cruzado para balançar as redes: 1 a 0. Festa da Nação no Maraca, que já gritava “seremos campeões”. Foi um bom primeiro tempo do Mais Querido, que apesar de ter criado poucas chances, teve amplo domínio das ações, pressionando o Ceará em seu campo de defesa.
O Flamengo voltou sem alterações para a segunda etapa e seguiu valorizando a posse de bola no campo de ataque. Aos 10’, Danilo lançou na área e Arrascaeta emendou um voleio, mas a bola passou por cima do travessão. Na sequência, o camisa 10 da Gávea tocou na medida para Bruno Henrique, que entrou na área e bateu cruzado para a defesa do goleiro.
Pouco depois dos 15’, o técnico Filipe Luís fez duas substituições na equipe. Saíram Samuel Lino e Arrascaeta para as entradas de Cebolinha e Plata. Numa das primeiras jogadas, Cebolinha tocou para Jorginho, que bateu colocado buscando o canto e a bola passou muito perto da trave.
Com a vitória encaminhada e o jogo controlado, o Rubro-Negro administrou a posse de bola nos minutos finais. Aos 44’, Cebolinha arriscou um belo chute de fora da área e a bola passou tirando tinta da trave. Nos acréscimos, o Mengão ficou trocando passes no campo ofensivo e esperou o apito final para comemorar seu nono título brasileiro da sua história. Festa na favela, no Brasil e no mundo inteiro!!
Flamengo
Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho (De La Cruz) e Arrascaeta (Plata); Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique (Saúl).
Técnico: Filipe Luís.
Ceará
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor e Éder; Rafael Ramos, Dieguinho (Lucas Mugni), Fernando Sobral (Lourenço) e Zanocelo (Vina); Galeano, Paulo Baya (Fernandinho) e Pedro Raul.
Técnico: Léo Condé.
Ficha técnica
Flamengo 1x0 Ceará – Campeonato Brasileiro | 37ª Rodada
Local: Maracanã, RJ
Data e horário: 03/12/2025 às 21h30
Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE), Rafael da Silva Alves (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
Gol: Samuel Lino (36’1ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)