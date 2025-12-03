Com dois gols de Soteldo, Fluminense vence o Grêmio fora de casa pelo Brasileiro

Tricolor encerra sua participação na competição no próximo domingo (07/12) contra o Bahia, no Maracanã

Publicado em 03/12/2025 às 00:41

Alterado em 03/12/2025 às 09:27

O Fluminense venceu o Grêmio por 2 a 1, nesta terça-feira (2), em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio. Soteldo, duas vezes, marcou os gols da vitória do Tricolor, que chegou a 61 pontos, na quinta colocação da tabela.

A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía volta a campo no próximo domingo (07/12) para enfrentar o Bahia, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 16h, no Maracanã.

PRIMEIRO TEMPO

Mesmo como visitante, o Fluminense iniciou a partida com forte marcação e apostando nas trocas de passe para atacar a profundidade em busca de chances de perigo. A primeira oportunidade foi aos quatro minutos, quando Soteldo recuperou a bola no ataque e Everaldo tocou para Lucho Acosta, que finalizou travado pela defesa.

Com presença constante no ataque, o Tricolor logo balançou a rede. Aos 18 minutos, Kevin Serna recebeu de Lucho Acosta e cruzou para Soteldo empurrar para o gol para abrir o placar. No restante da primeira etapa, o Fluminense seguiu buscando espaços para atacar. Aos 47, Soteldo recebeu na área e rolou para Renê, que cruzou para Everaldo mandar por cima.

SEGUNDO TEMPO

O Tricolor voltou do intervalo com o mesmo ímpeto do primeiro tempo e ampliou a vantagem. Aos seis minutos, após bela jogada coletiva, Everaldo escorou de calcanhar para Lucho Acosta, que achou Soteldo sozinho dentro da área para deslocar o goleiro e marcar o segundo do Fluminense. Dois minutos depois, o Grêmio diminuiu o placar em jogada de bola parada.

O adversário passou a ser mais contudente no campo ofensivo, mas o Fluminense manteve a solidez defensiva e buscou jogadas em velocidade para tentar marcar o terceiro. Aos 20 minutos, Lucho Acosta chutou cruzado, mas Kevin Serna não conseguiu completar para o gol. O Tricolor segurou as investidas do Grêmio até o apito final e garantiu os três pontos fora de casa.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - 37ª rodada

02/12/2025, 21h30, Arena do Grêmio

Fluminense (2)

Fábio; Samuel Xavier (Thiago Santos), Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Lucho Acosta (PH Ganso); Kevin Serna (Lima), Soteldo (Keno) e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía

Grêmio (1)

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur e Willian (Aravena); Pavon (Edenílson), Alysson (Cristaldo) e André Henrique (Jardiel). Técnico: Mano Menezes.

Gols: Soteldo (18’ 1T) (6’ 2T) (FLU); André Henrique (8’ 2T) (GRE)

Cartões amarelos: Lima (FLU); Dodi, Arthur, Gustavo Martins (GRE)

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro

(com Assessoria de Comunicação do Fluminense)