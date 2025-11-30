Flamengo provoca Palmeiras após título da Libertadores, e agita torcedores

...

Publicado em 30/11/2025 às 11:14

Alterado em 30/11/2025 às 11:18

Por Vitor Beloti - O Flamengo sobrou contra o Palmeiras nesse sábado (29) e venceu por 1 a 0, conquistando a Libertadores da América. Sendo assim, o Mais Querido aproveitou para provocar o time paulista nas redes sociais.

“zero chutes no alvo”, postou ao Flamengo em uma mensagem no antigo Twitter, após um internauta ter acreditado na vitória do Palmeiras na Libertadores. Ou seja, o Mais Querido se referiu ao número de finalizações do time paulista contra o Rubro-Negro.

Palmeiras não finalizou ao gol?

Não! O Palmeiras sequer fez o Rossi fazer uma boa defesa. Isso porque, o time paulista deu nove finalizações na partida, mas nenhuma delas chegou a ir ao gol. Portanto, o goleiro do Flamengo ficou bem tranquilo em campo.

Já o Flamengo buscou o gol e finalizou 13 vezes, sendo três ao gol. O tento saiu no segundo tempo, com Danilo. O zagueiro aproveitou cruzamento de Arrascaeta e balançou as redes do Palmeiras para garantir o título.