DANILO SALVA A NAÇÃO! Flamengo joga melhor e é tetracampeão da Libertadores
Por ESPORTES JB com Coluna do Fla
[email protected]
Publicado em 29/11/2025 às 20:17
Alterado em 29/11/2025 às 22:56
Por Pedro Paulo Catonho - O brasileiro com mais títulos da Libertadores é o Clube de Regatas do Flamengo! É tetra! Neste sábado (29), o Mais Querido venceu o Palmeiras por 1 a 0, em Lima, no Peru, com gol de Danilo. Agora, o Flamengo tem as taças de 1981, 2019, 2022 e 2025.
Danilo fez um belo gol de cabeça Foto: Flamengo/Twitter
PRIMEIRO TEMPO
A partida começou muito estudada e com ideias bem claras: o Flamengo com troca de passes, e o Palmeiras apostando nas bolas longas para Vitor Roque e Flaco López. A primeira jogada que aflorou os ânimos aconteceu aos 11 minutos, quando Raphael Veiga entrou solando no meio da canela de Carrascal, mas o árbitro só deu amarelo.
Pouco depois, aos 14 minutos, o Flamengo tirou o primeiro grito de “uuuhhh” da torcida. Varela fez lindo lançamento para Bruno Henrique, que tinha certa liberdade, mas finalizou por cima. Na sequência, aos 15′, Samuel Lino rabiscou pela esquerda, porém, mandou para fora.
O Palmeiras só jogava nos erros do Flamengo. Aos 20 minutos, Carrascal perdeu a bola no meio, o time paulista saiu rápido e Khellven mandou na cabeça de Vitor Roque. Porém, o camisa 9 errou o movimento e mandou por cima da meta de Rossi.
Posteriormente, o Flamengo escapou de um problema. Com o jogo parado, Erick Pulgar atingiu a canela de Bruno Fuchs, também com as travas da chuteira, assim como Veiga. Os rubro-negros ficaram tensos, temendo a revisão do VAR, mas a partida seguiu. Então, uma ‘não expulsão’ para cada lado.
Em resumo, o Flamengo teve mais controle do jogo na primeira metade da etapa inicial. No entanto, após o lance de Pulgar com Fuchs, o Palmeiras passou a ter mais controle. Contudo, nem Carlos Miguel, nem Rossi, precisaram fazer grandes defesas.
SEGUNDO TEMPO
Com seis minutos, uma chance impressionante. Murilo falhou feio na saída de bola, Bruno Henrique recuperou e tocou para Arrascaeta na área. O camisa 10 bateu, mas Gustavo Gómez conseguiu se recuperar com carrinho providencial e salvou o Palmeiras.
O segundo tempo era do Flamengo! E, assim, o gol foi questão de minutos. Aos 21 minutos, Jorge Carrascal bateu escanteio com precisão na cabeça de Danilo. O zagueiro subiu no terceiro andar e fez a festa da Nação! Mengão 1 a 0.
Posteriormente, o Palmeiras foi para o abafa e insistiu nas bolas aéreas, um verdadeiro sufoco. Os craques do Flamengo foram cansando, então, Filipe Luís tirou Arrascaeta e Bruno Henrique. Aos 43′, Vitor Roque perdeu um gol na pequena área, com corte espetacular de Danilo. Nos acréscimos, Everton Cebolinha ainda acertou a trave em cobrança de falta.
O PRÓXIMO JOGO DO FLAMENGO
Depois da final da Libertadores, o Flamengo vira o foco agora para a reta final do Brasileirão. Precisando de dois pontos nas duas últimas rodadas, o Mais Querido pode garantir o eneacampeonato na quarta-feira (03), diante do Ceará, no Maracanã. Desse modo, a bola rola a partir das 21h30 (horário de Brasília).
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 0X1 FLAMENGO
Competição: Copa Libertadores da América, final
Local: Estádio Monumental U, Lima, Peru
Data: 29 de novembro de 2025, sábado
Gols: Danilo 21’/2º
Palmeiras: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo; Khellven, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Piquerez; Allan, Flaco López, Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Jorge Carrascal e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.