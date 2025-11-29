ESPORTES
Vasco goleia o Internacional em noite que 'crias' brilham em São Januário
Por ESPORTES JB
Publicado em 28/11/2025 às 23:00
Alterado em 29/11/2025 às 09:12
O Vasco da Gama goleou o Internacional por 5 a 1 na noite desta sexta-feira (28), jogando em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Andrés Gómez abriu o marcador, Rayan marcou duas vezes, um em cada etapa da partida, Barros e Nuno Moreira completaram o placar elástico na Colina Histórica.
Com outro compromisso marcado já para a próxima terça-feira (2), o Gigante da Colina recebe o Mirassol novamente em casa, pela 37ª rodada do Brasileirão.
O JOGO
Assim que a bola rolou, o Vasco precisou de apenas 2 minutos de cronômetro para abrir o placar com Andrés Gómez. O camisa 11 roubou a bola de Braian Aguirre na lateral-direita, invadiu a área em velocidade, driblou a marcação na esquerda do ataque e finalizou cruzado no canto esquerdo de Rochet. 1 a 0 Vasco.
Pouco depois, aos 8 minutos, Rayan ampliou. Barros lançou na ponta-direita para Paulo Henrique, que venceu Bernabéi na marcação e mandou para Rayan. O Cria finalizou para fazer 2 a 0 Vasco.
O Internacional diminuiu aos 46 minutos da etapa inicial, enquanto já caía uma forte chuva no Rio de Janeiro. No intervalo da partida, a chuva se intensificou e o gramado ficou sem condições de jogo devido ao acúmulo pelo grande volume de água em pouco tempo. A partida ficou paralisada por mais de uma hora, até que a arbitragem sinalizou o recomeço.
Com 1 minuto de bola rolando novamente, Rayan marcou outro gol. Thiago Mendes fez passe em profundidade para Andrés Gómez, que bateu cruzado encontrando o camisa 77. 3 a 1 Vasco.
Aos 11 minutos, mais um gol de Cria da Base Forte. Após cobrança de escanteio na primeira trave, Rochet defendeu e Barros ficou com o rebote para marcar e fazer 4 a 1 Vasco.
Nuno Moreira fechou o placar aos 19 minutos da etapa final. Paulo Henrique roubou a bola na entrada da área, passando para o português. 5 a 1 Vasco.
FICHA TÉCNICA
ESCALAÇÕES
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Puma Rodríguez), Philippe Coutinho (Vegetti); Andrés Gómez (Matheus França), Rayan (Paulinho) e Nuno Moreira (Hugo Moura). Técnico: Fernando Diniz.
Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Aguirre (Ricardo Mathias), Mercado, Vitão, Bernabei; Thiago Maia (Luis Otávio (Bruno Henrique), Alan Rodríguez; Alan Patrick (Borré), Carbonero e Vitinho. Técnico: Ramón Díaz. (com Assessoria de Comunicação do Vasco)