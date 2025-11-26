Flamengo empata com Atlético-MG no fim e se aproxima do nono título brasileiro

Rubro-Negro começa atrás no placar e busca empate por 1 a 1 nos acréscimos com Bruno Henrique, na Arena MRV

Publicado em 26/11/2025 às 00:55

Alterado em 26/11/2025 às 08:45

Por Rômulo Paranhos - Atuando fora de casa, o Flamengo empatou com o Atlético-MG por 1 a 1 na noite desta terça-feira (25), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Brasileirão. O time rubro-negro começou atrás no placar, e nos acréscimos da segunda etapa, Bruno Henrique acertou uma bela cabeçada, deixando tudo igual no marcador. Apesar de não conseguir a vitória, o Mengão somou 75 pontos e aumentou a vantagem na liderança da competição, já que o Palmeiras perdeu para o Grêmio.

Para ser campeão na próxima rodada, o Mais Querido basta vencer o Ceará, no Maracanã, que conquistará seu nono título brasileiro da história. Antes, no próximo sábado (29), disputará a final da Conmebol Libertadores diante do Palmeiras, em Lima (PER), podendo se sagrar o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição continental.

O jogo

Com um time misto, o Flamengo começou a partida controlando a posse de bola e tentando sair para o campo ofensivo trocando passes. Quando ficava sem a bola, o time rubro-negro subia as linhas para pressionar o Atlético em seu campo de defesa.

Buscando o ataque, o Mais Querido seguia rodando a bola para abrir espaço na defesa do Atlético-MG. A primeira grande chance aconteceu aos 24’. Luiz Araújo cruzou na medida para Samuel Lino cabecear e acertar a trave. A bola ficou viva na área e Junior Alonso afastou para escanteio. Após a cobrança, Samuel Lino mais uma vez ganhou no alto e cabeceou no canto para grande defesa de Everson, que tirou com o joelho.

Numa das poucas escapadas ao ataque, o Atlético-MG abriu o placar em Belo Horizonte. Dudu fez boa jogada pela esquerda, invadiu a área e cruzou para Bernard completar pro gol: 1 a 0. O Flamengo não sentiu o golpe e por pouco não empatou logo em seguida. Carrascal achou Ayrton Lucas sozinho na área e o lateral chegou finalizando de primeira. A bola passou levando muito perigo.

Outra boa chance criada aos 39’ com Samuel Lino, que avançou pela esquerda e bateu colocado no canto. Everson se esticou todo e mandou para escanteio. Na sequência, Luiz Araújo cobrou fechado na área, a bola passou pela defesa adversária e sobrou para Léo Pereira, que mandou por cima da meta.

A última oportunidade criada na primeira etapa veio dos pés de Wallace Yan. O atacante recebeu na área, fez o giro e bateu rente à trave direita do Everson. Apesar de estar atrás no placar, o Flamengo foi muito superior e poderia estar até vencendo o jogo.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Filipe Luís colocou Bruno Henrique no lugar de Wallace Yan. O time rubro-negro seguiu dominando as ações e pressionando o Atlético. Antes dos 10’, Jorginho e Arrascaeta também entraram para as saídas de Evertton Araujo e Carrascal, respectivamente.

Aos 13’, Pulgar cruzou na medida para Samuel Lino cabecear no canto. Everson, mais uma vez, salvou a equipe mineira com uma excelente defesa. No decorrer do jogo, Cebolinha e Plata entraram em campo nas duas últimas substituições da equipe rubro-negra.

Na reta final, o Fla se mandou todo para o campo de ataque para tentar pelo menos o empate, mas a defesa adversária estava bem fechada e impedia as jogadas da equipe rubro-negra. Aos 43’, Léo Pereira cruzou na área e Plata cabeceou na trave. Mais uma ótima chance criada.

O Mengão foi valente, e de tanto insistir, deixou tudo igual nos acréscimos! Danilo cruzou na medida e Bruno Henrique cabeceou para o fundo das redes: 1 a 1. Fim de jogo na Arena MRV. O resultado acabou sendo bom para o Flamengo, já que o Palmeiras perdeu o seu jogo. Com isso, o time de Filipe Luís abriu cinco pontos de vantagem na liderança do campeonato e pode ser campeão já na próxima rodada.

Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araujo (Jorginho) e Carrascal (Arrascaeta); Luiz Araújo (Plata), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Wallace Yan (Bruno Henrique).

Técnico: Filipe Luís.

Atlético-MG

Everson; Saravia, Victor Hugo (Ruan) e Junior Alonso; Natanael (Iván Román), Alan Franco, Alexsander, Bernard e Guilherme Arana; Hulk (Rony) e Dudu (Caio Paulista).

Técnico: Jorge Sampaoli.

Ficha técnica

Atlético-MG 1x1 Flamengo – Campeonato Brasileiro | 36ª Rodada

Local: Arena MRV, Belo Horizonte-MG

Data e horário: 25/11/2025 às 21h30?

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS), Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

Cartões amarelos: Natanael (CAM), Everson (CAM), Bernard (CAM), Bruno Henrique (FLA)

Cartão vermelho: Rony (CAM)

Gols: Bernard (32’1ºT) e Bruno Henrique (46’2ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)