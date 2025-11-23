Botafogo vence Grêmio e garante classificação para a Libertadores

...

Publicado em 22/11/2025 às 21:29

Alterado em 23/11/2025 às 10:06

Davide Ancelotti exalta elenco e planeja ficar no Botafogo: ‘Eles têm meu respeito, é um grupo que gosto. Espero seguir por muito tempo’ Foto: Reprodução/CazéTV

O Botafogo está classificado para a Libertadores-2026! Com emoção, na estreia do novo quinto uniforme com a Vbet, o Glorioso venceu o Grêmio por 3 a 2, na noite deste sábado (22), no Estádio Nilton Santos, e chegou a 58 pontos no Campeonato Brasileiro, na quinta colocação. Cuiabano, Artur e Marçal fizeram os gols alvinegros. Agora, falta ir em busca da vaga direta na fase de grupos.

O jogo

O início teve ritmo lento, por opção do Grêmio, que poupou titulares e optou por tentar esfriar a partida. Conseguiu por 14 minutos. Foi quando o Botafogo abriu o placar. Após Savarino finalizar no travessão e Artur bater para defesa de Volpi, Cuiabano aproveitou a sobra para mandar para a rede pela terceira vez em três duelos contra seu ex-clube.

E ficou melhor aos 18. Em ótimo contra-ataque, Danilo deu passe, Artur limpou o marcador e fez seu terceiro gol nos três últimos jogos em que atuou.

A boa atuação do Botafogo teve um freio. Aos 25, Danilo pediu substituição por dores na coxa esquerda. Marlon Freitas e Newton viraram os volantes e arriscaram chutes de fora, que desviaram. Em chance um pouco melhor, Marlon lançou Savarino que finalizou para fora.

O Grêmio acordou no fim da primeira etapa e levou perigo em dois chutes de André Henrique, um por cima e outro para defesa de Léo Linck.

Na etapa final, contudo, o Grêmio não demorou a descontar. Logo aos 3, André Henrique aproveitou hesitação de Léo Linck e diminuiu. O goleiro foi bem aos 14, em uma boa defesa em chute de Cuellar de fora da área.

O jogo poderia praticamente acabar aos 18. Foi quando o árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou pênalti de Marcos Rocha em Savarino, em lance que ele viu de frente. No entanto, ele foi chamado no VAR e anulou a própria marcação.

O Botafogo voltou a ameaçar. Após cruzamento de Artur, Arthur Cabral cabeceou por cima e quase fez o terceiro. Aos 30, Marlon Freitas achou Cuiabano, que cruzou rasteiro, mas Viery cortou na hora exata. O lateral ainda fez uma belíssima jogada, driblou três e finalizou forte, parando em Volpi.

Aos 37, veio o gol da aparente tranquilidade. Após escanteio cobrado por Montoro, David Ricardo ajeitou para o meio e Marçal subiu bem para cabecear para a rede, fazendo 3 a 1. Carlos Vinicius ainda descontou aos 44 e teve a última bola para empatar, mas mandou para fora. Vitória do Fogão.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 2 GRÊMIO

Estádio: Nilton Santos

Data-Hora: 22/11/2025 – 19h30

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (Fifa/BA) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Renda e público: R$ 550.830,00 / 14.324 pagantes / 16.755 presentes

Cartões amarelos: Vitinho (BOT); Dodi, Marlon e Gustavo Martins (GRE)

Cartões vermelhos: –

Gols: Cuiabano 14’/1ºT (1-0); Artur 18’/1ºT (2-0); André Henrique 3’/2ºT (2-1); Marçal (37’/2ºT); Carlos Vinicius (44’/2T)

BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo e Cuiabano; Danilo (Newton 25’/1ºT), Marlon Freitas e Savarino (Álvaro Montoro 32’/2ºT); Artur (Marçal 32’/2ºT), Kadir (Arthur Cabral 9/’2ºT) e Joaquín Correa (Jordan Barrera 9’/2ºT) – Técnico: Davide Ancelotti.

GRÊMIO: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Erick Noriega (Viery 26’/2ºT) e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson (Aravena 22’/2ºT); Alysson (Cristaldo – Intervalo), André Henrique (Carlos Vinicius 26’/2ºT) e Lucas Esteves (Pavón – Intervalo) – Técnico: Mano Menezes.