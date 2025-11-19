ESPORTES
Kadir brilha com dois gols, Botafogo vence rebaixado Sport nos acréscimos e vai ao G-5
Por ESPORTES JB com FogãoNet
[email protected]
Publicado em 18/11/2025 às 22:30
Alterado em 19/11/2025 às 07:44
UFA UFA! Graças a dois gols de Kadir, o Cisne Negro, sendo um deles já aos 49 minutos do segundo tempo, o Botafogo derrotou o Sport por 3 a 2 de virada nesta terça-feira (18), no Estádio Nilton Santos, e vai dormir no G-5 do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos.
O Glorioso agora torce por um tropeço do Bahia, que recebe o Fortaleza na próxima quinta-feira, na Arena Fonte Nova, para terminar a 34ª rodada dentro da zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.
O jogo
Diante de um adversário sem qualquer pretensão e já rebaixado, o Botafogo não começou bem, com muitos erros e péssima postura. Dava impressão de que o jogo que tinha tudo para ser tranquilo se tornaria complicado. E foi exatamente isso que aconteceu. O Sport foi quem começou melhor e levando perigo.
Antes dos 10 minutos, os visitantes já haviam chegado ao ataque duas vezes, com Léo Pereira cabeceando errado e depois Pablo, em chute cruzado. Aos 13, veio o gol: o Sport saiu tocando pelo meio, Lucas Lima enfiou na medida, Léo Pereira saiu livre com Vitinho dando condição e chutou na saída de Léo Linck, fazendo 1 a 0.
O Botafogo chegou a ter uma boa chance de empatar em jogada individual de Savarino, mas o chute saiu para fora. E o que era ruim piorou. Aos 27 minutos, Lucas Lima cobrou escanteio da esquerda, Rafael Thyere ganhou de Alexander Barboza no alto e cabeceou sem chances de defesa para Léo Linck: 2 a 0 e muitas vaias no Niltão.
Três minutos depois, o Glorioso diminuiu: Alex Telles foi à linha de fundo e cruzou, Artur dominou no segundo pau e fuzilou o goleiro Gabriel, fazendo 2 a 1. E aí o Botafogo se animou para buscar o empate, mas parou em Gabriel. Aos 41, Artur trouxe da direita e chutou no canto, mas o goleiro fez uma grande defesa. Logo depois, em escanteio, Barboza cabeceou e Gabriel fez outra defesaça.
O Botafogo voltou do intervalo com Mateo Ponte e Jordan Barrera, numa tentativa de fôlego novo no ataque. E a pressão foi total, recompensada. Aos 12 minutos, Danilo deu bonita enfiada no meio, Kadir dominou e finalizou para deixar tudo igual em 2 a 2. O panamenho se emocionou muito na comemoração de seu primeiro gol como profissional.
Depois do empate, o Botafogo foi em busca da virada. Savarino, aos 18 minutos, e Jordan Barrera, aos 26 e aos 32, tiveram chances de marcar, mas o Sport se safava como podia. A chuva apertou e o jogo ficou aberto, com o Glorioso tendo chances até mesmo no contra-ataque. Aos 44, Barboza cabeceou com muito perigo e quase virou, após cruzamento de Cuiabano.
O Botafogo não desistiu. E acabou contando com a estrela de Kadir. O Cisne Negro recebeu outro passe de Danilo e soltou um petardo, a bola bateu no travessão e entrou: 3 a 2. UFA UFA!
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 3 X 2 SPORT
Estádio: Nilton Santos
Data-Hora: 18/11/2025 – 20h30
Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Daniella Coutinho Pinto (Fifa/BA)
VAR: Heber Roberto Lopes (RS)
Renda e público: R$ 397.420,00 / 10.508 pagantes / 12.120 presentes
Cartões amarelos: Alex Telles, Davide Ancelotti e Kadir (BOT); Lucas Kal, Gabriel, Aderlan e Igor Cariús (SPT)
Cartões vermelhos: –
Gols: Léo Pereira 13’/1ºT (0-1), Rafael Rhyere 27’/1ºT (0-2), Artur 30’/1ºT (1-2), Kadir 12’/2ºT (2-2) e Kadir 49’/2ºT (3-2)