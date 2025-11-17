Neymar pai compra marca Pelé por cerca de R$ 95 milhões

...

Publicado em 17/11/2025 às 11:07

Alterado em 17/11/2025 às 11:07

Por Julinho Bittencourt - A NR Sports, empresa comandada por Neymar da Silva Santos, o Neymar pai, adquiriu os direitos sobre a marca de Pelé e deve oficializar o negócio na próxima quarta-feira (19), data que marca o aniversário do milésimo gol do Rei do Futebol.

Segundo apuração do UOL, o acordo foi fechado por aproximadamente US$ 18 milhões — cerca de R$ 95 milhões na cotação atual. O valor, porém, não foi confirmado oficialmente.

Marca estava pouco explorada após morte de Pelé

A negociação avançou porque, desde a morte de Pelé em 29 de dezembro de 2022, a marca vinha sendo pouco utilizada pela empresa norte-americana Sport 10, que detinha os direitos de imagem do ex-jogador. O modelo de negócios da companhia dependia quase exclusivamente da presença física do ídolo em eventos, inviabilizando novas ações após seu falecimento.

Aproximação entre Neymar e Pelé já vinha sendo construída

Desde o retorno de Neymar ao Santos, a NR Sports passou a associar a imagem do atleta ao legado de Pelé. Em materiais oficiais, o atacante chegou a ser chamado de “Príncipe”, em referência ao “Rei” do futebol.

Além disso, a empresa financiou a reforma completa do camarote que era utilizado por Pelé na Vila Belmiro. O espaço, agora frequentado pela família do ex-jogador, recebeu novos assentos, banheiro reconstruído, revestimento de vidro e ar-condicionado — melhorias integralmente custeadas pela NR.

O que envolve a compra da marca

- O pacote adquirido pela NR Sports inclui:

- uso da imagem e do nome de Pelé

- licenciamento para produtos

- acervos históricos

- propriedades associadas ao legado do Rei



Os planos comerciais e institucionais para essa nova fase devem ser divulgados após o anúncio oficial.

Império da família Neymar é tema de podcast

O negócio se soma ao crescente portfólio empresarial construído por Neymar e seu pai, tema explorado no podcast Neymar, produzido pelo UOL Prime e apresentado por Juca Kfouri e Pedro Lopes. A série — disponível no YouTube e em plataformas como Spotify, Apple Podcasts e Deezer — detalha como o jogador se tornou não apenas um fenômeno esportivo, mas também uma marca bilionária em escala mundial.