Com emoção no fim, Flamengo vence o Santos e segue à caça da liderança do Brasileirão
Por ESPORTES JB
Publicado em 09/11/2025 às 20:50
Alterado em 10/11/2025 às 09:25
A vitória que parecia tranquila ganhou contornos de emoção no fim. Na caminhada pelo título nacional, o Flamengo venceu o Santos por 3 a 2 na noite deste domingo (9), no Maracanã, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Léo Pereira, Carrascal e Bruno Henrique marcaram os gols do Mais Querido, que caminhava para um final de jogo sem susto. Porém, com dois gols em dois minutos, o time santista colocou fogo nos acréscimos do duelo.
Com a vitória, o Mengão somou 68 pontos e está com a mesma pontuação do líder Palmeiras, que ainda joga na rodada. O time de Filipe Luís volta a campo no próximo sábado (15) para enfrentar o Sport, na Arena de Pernambuco, pelo jogo atrasado da 12ª rodada.
O jogo
A partida começou com muita disputa pela posse de bola. A primeira chance clara foi do Flamengo aos quatro minutos. Bruno Henrique levou a melhor dentro da área e rolou atrás para Carrascal chegar batendo de primeira, mas a bola foi na rede pelo lado de fora. Com superioridade na posse de bola, o time rubro-negro ocupava todo o campo ofensivo e ficava trocando passes.
O Santos, por sua vez, adotava a postura de uma marcação com linhas médias/baixas, esperando o Fla em seu campo de defesa para tentar a roubada de bola e escapar nos contra-ataques. Aos 25’, Bruno Henrique deu belo drible pelo lado esquerdo da área e rolou para trás. Arrascaeta chegou batendo de primeira e a bola passou perto da trave.
Depois de tanto insistir, o Mengão abriu o marcador aos 36’ com Léo Pereira, Arrascaeta cobrou escanteio na área, a defesa do Santos tentou cortar e a bola sobrou limpa para o zagueiro rubro-negro tocar com categoria para o fundo das redes, fazendo a festa da Nação: 1 a 0. Com o gol, o Mais Querido foi para o intervalo com um pouco mais de tranquilidade.
Na volta para a segunda etapa, o Flamengo seguiu valorizando a posse de bola no campo ofensivo, trocando passes de um lado para o outro à procura de espaços para chegar ao gol. E a estratégia deu certo! Logo aos cinco minutos, o Mengão marcou o segundo. Arrascaeta deu ótimo passe para Carrascal, que ganhou na velocidade, invadiu a área e bateu forte no canto, sem chance para Brazão: 2 a 0.
Três minutos depois, por muito pouco não saiu o terceiro. Ayrton Lucas cruzou na área, a bola desviou no meio do caminho e quase enganou o goleiro, que deu um tapinha nela para evitar o gol.
Aos 19’, Bruno Henrique desceu em velocidade pela esquerda e foi derrubado dentro da área por Willian Arão. No primeiro momento, o árbitro deu só escanteio. Porém, após rever o lance no VAR, ele marcou o pênalti. Arrascaeta foi para a cobrança e a bola explodiu na trave direita do goleiro, desperdiçando a chance de marcar o terceiro e liquidar o jogo.
Após a chance perdida, o técnico Filipe Luíz fez duas alterações na equipe. Saúl e Luiz Araújo entraram nos lugares de De La Cruz e Carrascal, respectivamente. Depois, foi a vez de Lino sair para a entrada de Cebolinha.
Na reta final, o Fla ainda marcou o terceiro. Cebolinha pressionou Igor Vinícius, que saiu tocando curto. Atento, Bruno Henrique se antecipou, cortou o goleiro e só empurrou para as redes: 3 a 0.
Nos minutos finais, o Santos marcou dois gols em sequência. O primeiro foi com Gabriel Bontempo, que aproveitou a sobra dentro da área e empurrou para as redes. O segundo foi com Lautaro Díaz, que apareceu livre no meio da área e completou para o gol: 3 a 2.
Nos acréscimos, o time rubro-negro prendeu a bola no ataque e esperou o árbitro apitar o fim de jogo. Uma vitória que parecia tranquila ganhou emoção no final com a reação do Santos, que marcou dois gols em dois minutos. Com o resultado, o Mengão chegou aos 68 pontos, a mesma pontuação do Palmeiras que ainda joga na rodada.
Flamengo
Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Evertton Araujo), De La Cruz (Saúl) e Arrascaeta (Michael); Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique.
Técnico: Filipe Luís.
Santos
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres (Gabriel Bontempo) e Souza; João Schmidt, Willian Arão, Zé Rafael (Thaciano) e Barreal (Lautaro Díaz); Neymar (Rollheiser) e Guilherme (Robinho Jr.).
Técnico: Juan Vojvoda.
Ficha técnica
Flamengo 3x2 Santos – Campeonato Brasileiro | 33ª Rodada
Local: Maracanã, RJ
Data e horário: 09/11/2025 às 18h30
Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF), Rafael da Silva Alves (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
Cartões amarelos: Samuel Lino (FLA), Neymar (SAN), Arrascaeta (FLA), Zé Ivaldo (SAN)
Gols: Léo Pereira (36’1ºT), Carrascal (5’2ºT), Gabriel Bontempo (43’2ºT) e Lautaro Díaz (45’2ºT).