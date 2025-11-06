ESPORTES
Em jogo movimentado, Flamengo empata com o São Paulo na Vila Belmiro
Por ESPORTES JB
[email protected]
Publicado em 05/11/2025 às 23:58
Alterado em 06/11/2025 às 20:27
Por Rômulo Paranhos - Na noite desta quarta-feira (5), pela 32ª rodada do Brasileirão, o Flamengo foi até a Vila Belmiro e empatou com o São Paulo por 2 a 2. Arrascaeta e Samuel Lino marcaram os gols rubro-negros na partida. Vale destacar que o Mais Querido começou perdendo, buscou a virada, e com um a menos na reta final, acabou levando a igualdade no placar.
Com o resultado, o time de Filipe Luís chegou aos 65 pontos, mesma pontuação do líder Palmeiras, que ainda joga na rodada. No domingo (9), o Rubro-Negro encara o Santos no Maracanã.
O jogo
A partida começou bastante agitada na Vila Belmiro, com o Flamengo tomando a iniciativa. Mas foi o São Paulo que acabou abrindo o marcador logo no segundo minuto de bola rolando. A defesa rubro-negra se atrapalhou ao sair jogando, Erick Pulgar tentou fazer o corte e a bola acabou sobrando para Luciano, que bateu rasteiro no canto esquerdo de Rossi: 1 a 0.
Não teve nem tempo para o time paulista comemorar o gol, pois o Mengão reagiu logo em seguida. Arrascaeta recebeu passe na área e foi atropelado pelo marcador. O árbitro, em cima do lance, marcou a penalidade. O próprio camisa 10 foi para a cobrança, bateu forte no canto direito do goleiro e deixou tudo igual com menos de dez minutos: 1 a 1.
O duelo seguiu aberto, com as equipes buscando o ataque a todo momento. Quando ficava sem a bola, o Mais Querido subia as linhas e pressionava o adversário para tentar recuperar rapidamente a posse. No decorrer dos minutos, o Fla passou a ficar mais com a bola, trocando passes para encontrar espaços na defesa tricolor. Aos 33’, Plata recebeu pela direita da área, cruzou para o meio e Carrascal finalizou, mas Sabino fez o bloqueio e a bola saiu em escanteio.
Nos acréscimos, o Flamengo chegou a balançar as redes novamente, mas a arbitragem assinalou impedimento. No lance, Arrascaeta cruzou na medida para Samuel Lino cabecear pro gol, mas a posição do atacante era irregular. Fim da primeira etapa com empate.
Por muito pouco, o Rubro-Negro não chegou a virada logo no início do segundo tempo. Arboleda saiu jogando errado, Carrascal roubou a bola e tocou para Arrascaeta. O uruguaio bateu rasteiro buscando o canto esquerdo do goleiro e a bola passou rente à trave. Ainda no começo, Léo Pereira sentiu dores na região do cotovelo e recebeu atendimento fora de campo. O zagueiro retornou logo em seguida.
Com maior posse de bola, o time rubro-negro trocava passes no campo ofensivo para tentar envolver o Santos. De tanto insistir, o Mengão chegou à virada aos 18’! Arrascaeta foi lançado em velocidade, Arboleda fez o corte parcial, mas o camisa 10 correu atrás e evitou a saída de bola. Emerson Royal cruzou na medida para Samuel Lino emendar de primeira dentro da pequena área para colocar o time rubro-negro em vantagem: 2 a 1.
Quando a bola voltou a rolar, o Flamengo teve uma baixa. Plata fez falta dura em Arboleda e levou o cartão vermelho direto, deixando o time com um a menos no restante da partida. Imediatamente, o técnico Filipe Luís fez três alterações no time para recompor o sistema defensivo. Saíram Samuel Lino, Arrascaeta e Carrascal para as entradas de Ayrton Lucas, Luiz Araújo e De La Cruz.
Aos 34', o São Paulo empatou novamente o confronto com Ferreira, que recebeu o cruzamento e completou para as redes: 2 a 2. Nos minutos finais, o Tricolor pressionou para tentar o gol da vitória, o Flamengo conseguiu se defender e saiu de campo com o empate. Vale frisar que, com um homem a menos, o jogo que estava favorável ao time da Gávea, mudou todo de configuração e acabou com o adversário dominando as ações.
Flamengo
Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl (Wallace Yan) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (De La Cruz), Samuel Lino (Ayrton Lucas) e Plata.
Técnico: Filipe Luís.
São Paulo
Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric (Maik), Luiz Gustavo (Marcos Antônio), Pablo Maia (Alisson), Bobadilla e Ferreira; Luciano e Tapia (Lucas Moura).
Técnico: Hernán Crespo.
Ficha técnica
São Paulo 2x2 Flamengo – Campeonato Brasileiro | 32ª Rodada
Local: Vila Belmiro, Santos-SP
Data e horário: 05/11/2025 às 21h30
Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE), Rafael da Silva Alves (RS) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
Cartões amarelos: Luciano (SÃO), Carrascal (FLA), Danilo (FLA) e Alisson (SÃO)
Cartão vermelho: Plata (FLA)
Gols: Luciano (2’1ºT), Arrascaeta (7’1ºT), Samuel Lino (18’2ºT) e Ferreira (34’2ºT).
(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)