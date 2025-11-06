ESPORTES
Botafogo tem grande atuação, atropela Vasco e retoma confiança para reta final do Brasileirão
Por ESPORTES JB com FogãoNet
[email protected]
Publicado em 05/11/2025 às 22:12
Alterado em 06/11/2025 às 08:29
Com uma grande atuação, o Botafogo atropelou o Vasco, venceu por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (5), no Estádio Nilton Santos, e retomou a confiança para a reta final do Campeonato Brasileiro.
Faltando agora seis rodadas, o Glorioso foi a 51 pontos e se manteve na sexta posição. O Fogão vinha de dois empates seguidos, mas apresentou um futebol ofensivo e direto, dando mostras de que esse time pode ir bem e conquistar uma vaga na Libertadores.
O jogo
O Botafogo foi a campo com uma escalação bastante ofensiva e encurralou o Vasco, abusando das bolas longas. Logo com três minutos, Tucu Correa deu um toquinho por cima, Savarino saiu em direção ao gol com velocidade e foi derrubado por Cuesta, mas o árbitro nada marcou. Depois, aos nove, Marlon Freitas virou, Vitinho cruzou para trás e Santi Rodríguez finalizou desviado, com a bola saindo com muito perigo rente à trave.
Aos 10, começou a brilhar o goleiro Léo Jardim. Após escanteio da esquerda, Tucu cabeceou e o goleiro vascaíno salvou no canto. Cinco minutos depois, Vitinho foi lançado, Lucas Pitou não cortou e o lateral alvinegro chutou para outra defesa de Léo Jardim. O Vasco só foi chegar com perigo aos 21 minutos, num chute torto de Pumita Rodríguez, após cruzamento na área.
O Botafogo continuou melhor. Aos 29, o Botafogo recuperou a bola na frente com Tucu Correa, Santi recebeu de Marlon Freitas e Léo Jardim fez uma defesaça. O Vasco começou a ficar um pouco mais com a bola depois dos 30 e, quando o clássico estava mais igual, o Glorioso conseguiu marcar. Tucu Correa foi derrubado na área por Carlos Cuesta, Alex Telles bateu o pênalti com força no meio e fez 1 a 0, já nos acréscimos.
No segundo tempo, o Botafogo se armou para os contra-ataques, já que o Vasco teria de sair de trás. E, assim, quase fez o segundo logo aos sete minutos: Santi Rodríguez puxou a jogada, Vitinho rolou da direita e Tucu Correa acertou o travessão, num chute de muita categoria. Cinco minutos depois, Alex Telles arriscou de fora da área e Léo Jardim espalmou para o lado.
O Vasco deu uma chegada perigosa aos 22 minutos, com Andrés Gómez, mas gerou contra-ataque e Artur acabou desperdiçando, chutando por cima, recebendo de Savarino. A jogada botafoguense se repetiu aos 26, mas dessa vez deu bom. Em rápido contra-ataque, Savarino enfiou na medida e Artur chutou na saída de Léo Jardim: 2 a 0.
Com a vitória encaminhada, o Botafogo ainda fez o terceiro e mandou o torcedor vascaíno de volta para casa mais cedo. Aos 32, após escanteio do lado esquerdo, a bola sobrou do outro lado, Cuiabano chutou e David Ricardo completou de peixinho no segundo pau: 3 a 0 e placar fechado no Niltão.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 3 X 0 VASCO
Estádio: Nilton Santos
Data-Hora: 5/11/2025 – 19h30
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Diego Pombo Lopez (VAR-Fifa/BA)
Renda e público: R$ 736.970,00 / 11.355 pagantes / 13.321 presentes
Cartões amarelos: Alexander Barboza, Marlon Freitas e Artur (BOT); Matheus França, Fernando Diniz e David (VAS)
Cartões vermelhos: –
Gols: Alex Telles 46’/1ºT (1-0), Artur 26’/2ºT (2-0) e David Ricardo 36’/2ºT (3-0)
BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo (Newton 36’/2ºT) e Savarino (Cuiabano 28’/2ºT); Santi Rodríguez (Allan 36’/2ºT), Arthur Cabral (Chris Ramos 28’/2ºT) e Joaquín Correa (Artur 19’/2ºT) – Técnico: Davide Ancelotti.
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros (Hugo Moura 23’/2ºT), Tchê Tchê (Matheus França – Intervalo) e Philippe Coutinho (Thiago Mendes 42’/2ºT); Andrés Gómez (GB 42’/2ºT), Vegetti (David 34’/2ºT) e Rayan – Técnico: Fernando Diniz.