Flamengo vence o Sport por 3 a 0 no Maracanã e volta à liderança do Brasileirão

Arrascaeta marcou pintura de falta em partida que ainda teve dois gols de Bruno Henrique e cartão vermelho polêmico em Evertton Araujo

Publicado em 01/11/2025 às 23:24

Alterado em 02/11/2025 às 07:21

Por Daniel Falba - O Flamengo venceu o Sport no Maracanã neste sábado (1), em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão Betano. A vitória veio através dos pés de Bruno Henrique e Arrascaeta, com ótima atuação de Samuel Lino e De la Cruz. O sistema defensivo bem postado afastou as pouquíssimas tentativas dos atacantes adversários e o resultado foi construído no segundo tempo. Evertton Araújo recebeu cartão vermelho direto em jogada que o árbitro o advertiu com amarelo inicialmente, mas mudou de ideia após o acionamento do VAR.

Com essa vitória, o Flamengo segue na disputa pela liderança com 64 pontos, podendo retornar à primeira colocação do campeonato caso o Palmeiras não vença o Juventude neste domingo (2).

O jogo

A partida começou com o time visitante se lançando ao ataque. Apesar da maior posse de bola no início, o Sport não conseguiu ameaçar o Flamengo, que logo impôs o seu ritmo ao jogo. A partida seguiu com o Flamengo fazendo pressão na saída de bola do adversário em busca de iniciar as jogadas de ataque mais perto do gol.

Aos 6 minutos, a primeira finalização do jogo. De la Cruz arriscou um chute de fora da área, mas a bola foi pra fora. Um minuto depois, Emerson Royal cruzou pela direita e Carrascal desviou de cabeça. A bola passou sem perigo ao lado da meta.

Com o Sport posicionado de maneira a congestionar o meio do campo, as ultrapassagens pelos flancos se tornaram frequentes por parte do ataque do Mais Querido. Saul, aos 10, arriscou de canhota de fora da área e a bola saiu por cima. Samuel Lino quase abriu o placar com 12 minutos do primeiro tempo. De la Cruz achou o camisa 16 em fuga pela esquerda, e o ponta tirou tinta da trava com um chute cruzado rasteiro. O próximo ataque foi fruto de ótima jogada de Gonzalo Plata. Ele recebeu um passe de cabeça de Emerson Royal, invadiu a área tabelando com Samuel Lino e deixou Bruno Henrique em situação favorável ao chute, que saiu forte e por cima do gol.

As chances iam se acumulando, cada vez mais perigosas. Com 20 minutos de jogo, Luiz Araújo entrou na vaga de Carrascal. Dois minutos depois, Samuel Lino recebeu lançamento de Plata em corrida pela direita. Ele levou a melhor na dividida com o adversário, em duas fintas de corpo fez dois defensores caírem. O goleiro defendeu o chute de Lino sem dar rebote.

O time pernambucano procurou gastar o tempo no relógio com uma troca de passes defensiva, valorizando a posse sem procurar o ataque. Quando se encurralaram os zagueiros, o chutão foi inevitável e a bola voltou ao controle do Flamengo.

Com 31, Samuel Lino cruzou rasteiro, Saul chutou forte e a bola desviou em Plata, tirando a direção do gol. Com 32 foi a vez de Emerson Royal arrumar uma corrida pela direita e chutar forte para intervenção importante do goleiro do Sport. Na primeira resposta da primeira etapa, Léo Pereira, o ponta direita do time da Ilha do Retiro, estava impedido.

Faltando 8 minutos pra acabar o tempo regulamentar do primeiro tempo, escanteio para o Flamengo. De la Cruz cobrou pra entrada da pequena área, A defesa desviou para o alto e Léo Pereira, o zagueiro do Mengão, finalizou ao lado do gol. Com 39, um chutaço de Nico de la Cruz obrigou o goleiro Gabriel a fazer a defesa mais difícil do jogo até ali.

Aos 43, o Sport conseguiu dois escanteios seguidos. No segundo cruzamento, Rossi subiu soberano e deu início a uma troca de passes que resultou num chute forte de Bruno Henrique por cima do travessão. A arbitragem sinalizou 4 minutos de acréscimo para a primeira etapa.

Aos 46, em cruzamento perigoso de Luiz Araújo, Léo Pereira (zagueiro) cabeceou para dentro da área e a zaga adversária jogou a bola para escanteio. Foi o último lance de perigo da primeira metade do jogo.

O segundo tempo começou do jeito que o primeiro tempo terminou. O Flamengo mantendo o controle das ações e o adversário jogando recuado e buscando esfriar o clima. Com 4 minutos, De la Cruz chutou de longe e a bola passou muito perto da trave. Um minuto depois, a explosão da torcida presente no Maracanã. Bruno Henrique recebeu um passe açucarado de Samuel Lino, ajeitou o corpo e chutou de canhota sem chance pro goleiro. Samuel Lino com essa assistência chegou ao quinto passe pra gol desde que chegou.

Com 8 do segundo tempo no relógio, Plata deu lugar a Arrascaeta. A Nação vibrou como um gol quando o uruguaio foi pro jogo, e emendou com o hino cantado a plenos pulmões.

Ayrton Lucas foi lançado pela canhota, cruzou pra dentro da área, mas a finalização saiu mascada, facilitando a defesa do goleiro do Sport. Falta de Ayrton Lucas aos 11, o juíz deu cartão amarelo.

Eram 14' quando Emerson Royal soltou o pé e o camisa 1 do time de Pernambuco mandou para escanteio. Com 15, o segundo gol de Bruno Henrique: 2 a 0 Flamengo. Gabriel deu rebote no cabeceio de Danilo e o camisa 27 do Flamengo estufou as redes. Foi o gol 106 dele no Mengão, o décimo primeiro na temporada. Foi também a vigésima finalização no jogo contra nenhuma do Sport. Bruno Henrique finalizou mais uma aos 18, resultando em tiro de meta.

O golaço do jogo saiu aos 21. Arrascaeta cobrou falta na intermediária no ângulo, o goleiro ainda encostou na bola, mas não foi suficiente para evitar o tento, que entrou pra galeria de golaços de falta do Maracanã.

A Nação cantava alto e o adversário tentava minimizar as chances de um placar mais elástico. Barletta entrou no jogo e arrumou dois escanteios para o Sport tentar o gol em cruzamentos. Foram três tiros de canto em um intervalo de 5 minutos, sem efetividade.

Faltando 15' para o fim do segundo tempo, mudança tripla no Mais Querido. João Victor, Evertton Araújo e Juninho entraram nos lugares de Léo Pereira, De la Cruz e Bruno Henrique. Eram 34 quando Arrascaeta deixou Juninho na cara do gol. Ele chutou e o goleiro defendeu. Na sequência, em novo ataque, chutou de canhota por cima.

Com 36, o primeiro chute no alvo do Sport. Barletta de longe, sem força para passar pelo goleiro Rossi. No lance seguinte, Evertton Araújo recebeu cartão amarelo. O time adversário pressionou a arbitragem e o goleiro Gabriel recebeu amarelo por reclamação. Rossi também recebeu amarelo. O VAR chamou a arbitragem para rever o lance de Evertton Araújo, e o juiz retirou o cartão amarelo e aplicou o cartão vermelho.

Bruno Henrique recebeu amarelo por reclamação no banco de reservas. Sérgio Oliveira cobrou a falta com perigo e Rossi espalmou para escanteio, aos 42.

Foram dados 6 minutos de acréscimo, e com 46, Juninho recebeu lançamento de Arrascaeta, trombou com o zagueiro e caiu. O árbitro não viu penalidade e mandou o jogo seguir. Foi o último lance de perigo da partida, que terminou com vitória do Mengão. O Mais Querido dorme na liderança do campeonato neste sábado (1) com 64 pontos.

Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira (João Victor) e Ayrton Lucas; Saul, De la Cruz (Evertton Araujo) e Carrascal (Luiz Araújo); Samuel Lino, Plata (Arrascaeta) e Bruno Henrique (Juninho).

Técnico: Filipe Luís.

Sport

Gabriel; Aderlan, Ramon e Igor Cariús; Christian Rivera, Lucas Kal, Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Chrystian Barletta); Léo Pereira, Romarinho (Pedro Augusto) e Derik Lacerda (Pablo).

Técnico: César Lucena.

Ficha técnica

Flamengo 3x0 Sport – Campeonato Brasileiro | 31ª Rodada

Local: Maracanã, RJ

Data e hora: 01/11/2025 às 21h

Arbitragem: Fernando Antonio Mendes Filho (PA), Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Marcio Gleidson Correia Dias (PA)

Cartões amarelos: Rossi (FLA), Gabriel (SPT), Ayrton Lucas (FLA) e Bruno Henrique (FLA)

Cartão vermelho: Evertton Araujo (FLA)

Gols: Bruno Henrique (5’ e 14’ 2ºT) e Arrascaeta (21’2ºT).

