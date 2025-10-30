ESPORTES
Flamengo segura pressão do Racing, garante o empate e está na decisão da Libertadores
Por ESPORTES JB
[email protected]
Publicado em 30/10/2025 às 00:28
Alterado em 30/10/2025 às 08:34
Por Rômulo Paranhos - Foi com emoção até o último minuto! Com uma atuação impecável do sistema defensivo, o Flamengo segurou o empate com o Racing por 0 a 0 no estádio El Cilindro, na Argentina, e garantiu a classificação para a final da Conmebol Libertadores, a quinta de sua história! O Rubro-Negro ficou com um jogador a menos desde os 10 minutos do segundo tempo e conseguiu conter a pressão dos argentinos até o fim. Destaque para Rossi, que mais uma vez foi decisivo com defesas importantes, sendo eleito o melhor da partida.
Com a vaga na decisão, o Mengão vai para sua quinta final de Libertadores na história e lutará para ser o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetracampeonato da competição continental. O clube da Gávea aguarda o classificado do duelo entre Palmeiras e LDU.
O jogo
Precisando da vitória, o Racing começou a partida tomando a iniciativa de partir para o ataque. Mas o Flamengo conseguiu rapidamente equilibrar as ações e ficar com a posse de bola. A primeira boa chegada do time rubro-negro aconteceu aos quatro minutos com Carrascal, que fez boa jogada pela esquerda, tabelou com Jorginho, mas na hora de finalizar, pegou mal na bola.
Aos 10’, Luiz Araújo recebeu pela direita, cortou para o meio e arriscou o chute. A bola passou perto da trave esquerda de Cambeses. Na jogada seguinte, o Racing chegou com muito perigo numa cabeçada de Conechny, obrigando Rossi a fazer grande defesa. O Fla respondeu logo na sequência. Carrascal tocou para Arrascaeta, que cruzou rasteiro no meio da área, Varela chegou finalizando na segunda trave e o goleiro se jogou para evitar o gol.
O Mais Querido era claramente melhor na partida, conseguindo conter o ímpeto do adversário, e quando descia ao ataque, chegava na área de maneira organizada e com perigo. Outra boa chegada do time rubro-negro aconteceu aos 33’. Léo Ortiz fez o desarme e a bola sobrou para Arrascaeta, que arrancou pelo meio, ganhou a dividida com o zagueiro e bateu na saída de Cambeses. O goleiro, mais uma vez, salvou os argentinos.
Na reta final, o Racing voltou a dominar as ações e levantou muitas bolas na área rubro-negra para tentar abrir o placar ainda na primeira etapa, mas o Mengão seguiu sólido na defesa e foi para o intervalo com o empate. O resultado dá a classificação ao time da Gávea.
Na volta para o segundo tempo, o Racing seguiu pressionando o Flamengo. O jogo era muito acirrado e a disputa pela posse de bola era intensa. Aos 10’, Plata foi expulso por dar um tapa em Rojo, deixando o Rubro-Negro com um homem a menos. A arbitragem foi extremamente rigorosa ao dar o cartão vermelho para o atacante.
Com isso, Filipe Luís mexeu logo na equipe, colocando Danilo e Bruno Henrique nos lugares de Carrascal e Arrascaeta, respectivamente. Com vantagem numérica, o Racing se mandou todo para o ataque.
Aos 28’, Rojo chegou a ser expulso após um choque de cabeça com Léo Ortiz. Porém, após rever o lance no VAR, o árbitro retirou o cartão vermelho. Na reta final, Jorginho sentiu contusão e saiu para a entrada de Evertton Araujo. Nos acréscimos, o goleiro Rossi brilhou fazendo uma defesa espetacular, salvando o Mengão.
Com um a menos desde os 10’ do segundo tempo, o Flamengo foi valente, segurou a pressão do Racing e garantiu a classificação para a grande final da Libertadores. Vale destacar também a atuação impecável do sistema defensivo rubro-negro, que mostrou segurança durante toda a partida.
Agora, o Mengão aguarda seu adversário na decisão, que sairá do confronto entre Palmeiras e LDU. Será a quinta final de Libertadores da história do Clube de Regatas do Flamengo!
Flamengo
Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho (Evertton Araujo) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo (Saúl), Carrascal (Danilo) e Plata.
Técnico: Filipe Luís.
Racing
Cambeses; Mura (Martirena), Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Zuculini, Nardoni (Zaracho) e Almendra (Balboa); Solari (Vietto), Conechny (Vergara) e Adrían Martínez.
Técnico: Gustavo Costas.
Agenda da semana
O Rubro-Negro volta a campo no sábado (1) para enfrentar o Sport, às 21h, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão.
Ficha técnica
Racing 0x0 Flamengo – Conmebol Libertadores | Semifinal Volta
Local: Estádio Presidente Perón (El Cilindro), Argentina
Data e horário: 29/10/2025 às 21h30
Arbitragem: Piero Maza (CHI), Cláudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)
Cartões amarelos: Mura (RAC), Marcos Rojo (RAC), Ayrton Lucas (FLA)
Cartão vermelho: Plata (FLA).
(com Assessoria de Imprensa do Flamengo)