Vasco vence o Bragantino por 3 a 0 com dois gols de Vegetti e um de Gabriel, o GB
Por ESPORTES JB
Publicado em 27/10/2025 às 06:01
Alterado em 27/10/2025 às 08:35
O Vasco da Gama venceu o Bragantino por 3 a 0 na noite deste domingo, jogando no estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Os gols cruzmaltinos foram marcado por Vegetti, em em cada tempo de jogo, e GB no apagar das luzes.
O próximo compromisso do Gigante da Colina é diante do São Paulo, no próximo domingo (2), às 20h30, quando recebe a equipe paulista em São Januário pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo
O Vasco buscava oportunidades de abrir o placar e chegou ao gol com 27 minutos da etapa inicial. Lucas Piton cruzou, com leve desvio, e Vegetti emendou com o pé direito dentro da área. O goleiro Cleiton tentou defender, mas a bola passou pela linha e o gol do Pirata foi validado. 1 a 0 Vasco.
Na etapa final, o Vegetti marcou de novo, aos 23 minutos. Paulo Henrique aproveitou rebote de Cleiton e finalizou cruzado de fora da área para defesa do goleiro, que deixou a bola limpa para Vegetti empurrar para o fundo das redes e ampliar. 2 a 0 Vasco.
Já no apagar das luzes, aos 43 minutos, recém saído do banco de reservas, GB marcou o terceiro do Vasco. Andrés Gómez faz boa jogada, arrastando a marcação do campo de defesa até a linha de fundo do ataque e tocou para GB, que finalizou de primeira de canhota e fechou a conta para o Vasco. 3 a 0.
FICHA TÉCNICA
Escalações:
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê (Hugo Moura), Coutinho (David); Nuno Moreira (Matheus França), Andrés Gómez (Puma Rodríguez) e Vegetti (GB). Técnico: Evandro Fornari.
*O técnico Fernando Diniz cumpre suspensão automática após ter levado o terceiro cartão amarelo na partida diante do Fluminense.
Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Alix Vinicius (Vanderlan), Juninho Capixaba; Fabinho (Praxedes), Matheus Fernandes (Eric Ramires), Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Fernando), Eduardo Sasha e Laquintana (Davi Gomes). Técnico: Fernando Seabra.
Cartões amarelos: Tchê Tchê; Jhon Jhon (RBB).
(com Assessoria de Imprensa do Vasco)