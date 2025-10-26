ESPORTES
Correa desencanta, mas Botafogo bobeia e tropeça no Santos em casa
Por ESPORTES JB com FogãoNet
[email protected]
Publicado em 26/10/2025 às 18:03
Alterado em 26/10/2025 às 21:57
.
Joaquín Correa desencantou e fez dois bonitos gols, mas o Glorioso desperdiçou chances, deixou o Santos empatar duas vezes e ficou no 2 a 2 na tarde deste domingo (26/10), dentro do Estádio Nilton Santos. O Fogão perdeu a oportunidade de retomar a quinta posição e viu o Mirassol, próximo adversário, abrir oito pontos de vantagem no G-4.
Além disso, o resultado também ameaça a presença do Botafogo no G-6. O Glorioso pode deixar a zona de Libertadores na próxima quarta-feira, caso o Fluminense vença o Ceará no Maracanã em jogo atrasado da 12ª rodada (veja a classificação no fim do texto). Um desastre que poderia ter sido evitado.
O jogo
O Botafogo saiu na frente com um gol relâmpago. Danilo, de volta após uma lesão, recuperou a bola na intermediária defensiva, fez uma jogadaça, avançou e deu para Jeffinho, que enfiou na medida para Joaquín Correa dar um bonito toquinho, vencendo o goleiro Brazão e marcando seu primeiro com a camisa alvinegra após 20 jogos de jejum, aos 22 segundos (o gol mais rápido do Brasileirão-2025): 1 a 0. E aí o Santos teve de partir para cima.
Apesar de ter a bola, o Peixe não chegou a assustar muito o Botafogo, que se defendeu bem. E o Glorioso teve ótima chance para ampliar aos 15: Santiago Rodríguez cruzou da direita e Chris Ramos, complatamente livre, acabou errando o cabeceio, jogando para fora. Aí o Santos empatou. Aos 26, Igor Vinícius cruzou rasteiro da direita, a bola desviou em Jeffinho, Newton – improvisado na zaga – tentou cortar, mas Souza chegou dividindo e fez 1 a 1.
Foi uma bobeira, e o Botafogo teve de correr atrás de novo. E voltou a ficar à frente no marcador com um golaço. Iluminado, Joaquín Correa tabelou com Jeffinho pelo lado esquerdo e deu um lindo chute em curva, com categoria, não dando qualquer chance de defesa para Brazão: 2 a 1. Ainda no primeiro tempo, o Glorioso teve outra chance claríssima perdida: Marlon Freitas inverteu com a categoria de sempre e Cuiabano, livre, jogou de cabeça para fora. Não pode.
O Botafogo voltou do intervalo disposto a matar o jogo, mas não o fez. Aos três minutos, Danilo recebeu na direita, deixou o marcador no chão e soltou a bomba para Gabriel Brazão salvar. Depois, aos 10, Santi cobrou escanteio, Barboza cabeceou e o goleiro defendeu mais uma. No minuto seguinte, Danilo pegou uma sobra dentro da área e encheu o pé, e Brazão voltou a salvar, em tarde inspirada.
Quem não mata… O Santos conseguiu empatar, em cobrança de pênalti. Aos 21 minutos, o árbitro apontou falta dentro da área de Vitinho em Souza. Barreal foi para a cobrança e, com muita força, deixou tudo igual em 2 a 2. Era um jogo para o Botafogo estar até com uma vantagem confortável no placar.
Novamente, o Fogão teve que ir para cima. E quase voltou a marcar aos 37. Em linda jogada, Allan tabelou com Vitinho pelo lado direito e inverteu, Savarino cruzou da esquerda para trás e Tucu Correa finalizou bonito, para mais uma defesaça de Brazão. No fim, o Botafogo não conseguiu mais chegar com efetivo perigo, a não ser numa finalização de fora de Alex Telles que triscou o travessão, e colecionou um doloroso tropeço dentro de casa.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 2 X 2 SANTOS
Estádio: Nilton Santos
Data-Hora: 26/10/2025 – 16h
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa/PE)
Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (VAR-Fifa/MG)
Renda e público: R$ 721.803,00 / 17.504 pagantes / 20.533 presentes
Cartões amarelos: Chris Ramos, Marlon Freitas, Allan e Alexander Barboza (BOT); Alexis Duarte, Gabriel Brazão, Souza e Luan Peres (SAN)
Cartões vermelhos: –
Gols: Joaquín Correa 22″/1ºT (1-0), Souza 26’/1ºT (1-1), Joaquín Correa 38’/1ºT (2-1) e Barreal 24’/2ºT (2-2)
BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Newton, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles 33’/2ºT); Danilo (Allan 33’/2ºT), Marlon Freitas e Joaquín Correa; Santiago Rodríguez, Chris Ramos (Arthur Cabral 43’/2ºT) e Jeffinho (Savarino 26’/2ºT) – Técnico: Davide Ancelotti.
SANTOS: Gabriel Brazão; Alexis Duarte (Guilherme – Intervalo), Luan Peres e Adonis Frías; Igor Vinícius, João Schmidt, Victor Hugo (Willian Arão 33’/2ºT), Barreal (Caballero 39’/2ºT), Rollheiser e Souza (Escobar 26’/2ºT); Lautaro Díaz (Tiquinho Soares 26’/2ºT) – Técnico: Juan Pablo Vojvoda.