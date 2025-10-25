ESPORTES
Fora de casa, Flamengo perde para o Fortaleza pelo Brasileirão
Publicado em 25/10/2025
Alterado em 25/10/2025 às 21:56
Por Rômulo Paranhos - Jogando fora de casa pela 30ª rodada do Brasileirão, o Flamengo perdeu para o Fortaleza por 1 a 0 na noite deste sábado (25), na Arena Castelão. Agora, o Rubro-Negro foca na partida de volta das semifinais da Conmebol Libertadores contra o Racing em Avellaneda (ARG).
O jogo
Com objetivos distintos no campeonato, a partida começou com o Flamengo buscando o controle da posse de bola. Mas foi o Fortaleza que teve o primeiro lance de perigo. Bareiro saiu cara a cara com Rossi e deu a cavadinha por cima do goleiro. Ayrton Lucas tirou em cima da linha.
No lance seguinte, o Fortaleza abriu o placar. Breno Lopes desceu em velocidade pela esquerda, cortou para o meio e bateu no canto, sem chance para Rossi: 1 a 0. Em desvantagem, o time rubro-negro se viu obrigado a sair mais para o ataque.
Aos 26', Emerson Royal aproveitou o rebote dentro da área e chutou forte para boa defesa de Brenno. Nos minutos finais, Jorginho achou ótimo passe para Samuel Lino, que cruzou para o meio da pequena área buscando Arrascaeta, mas a defesa adversária cortou para escanteio. A primeira etapa terminou com vantagem para os donos da casa.
O Flamengo voltou para o segundo tempo com a mesma equipe. Porém, antes dos 10', Filipe Luís colocou Luiz Araújo no lugar de Bruno Henrique. Com isso, Plata foi para a função de centroavante. Aos 12', Jorginho tocou para a entrada da área, Samuel Lino deixou de calcanhar para Saúl bater colocado no canto direito do goleiro, que se esticou para evitar o empate.
Pouco depois, Michael e Wallace Yan entraram nos lugares de Samuel Lino e Plata, respectivamente. Aos 24', Wallace Yan, aberto pela esquerda da área, tocou para Arrascaeta, que bateu de primeira e a bola passou raspando a trave.
O Flamengo passou a controlar o jogo de forma absoluta. Aos 30', Arrascaeta deu belo passe para Luiz Araújo, que bateu forte para outra boa defesa do goleiro. O time rubro-negro pressionava o adversário, que se defendia de todas as formas. Aos 39', Jorginho descolou belo lançamento para Royal na direita, ele cruzou na área e Wallace Yan cabeceou por cima do gol.
Nos acréscimos, Ayrton Lucas cruzou na área e Juninho subiu para cabecear, mas mandou para fora. Fim de jogo no Castelão com derrota.
Flamengo
Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho (Juninho), Saúl e Arrascaeta; Plata (Wallace Yan), Samuel Lino (Michael) e Bruno Henrique (Luiz Araújo).
Técnico: Filipe Luís.
Fortaleza
Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre (Rodrigo Santos), Lucas Sasha e Pochettino (Matheus Rossetto); Herrera (Yago Pikachu), Bareiro (Moisés) e Breno Lopes (Kayke Queiroz).
Técnico: Martín Palermo.
Ficha técnica
Fortaleza 1x0 Flamengo – Campeonato Brasileiro | 30ª Rodada
Local: Arena Castelão-CE
Data e horário: 25/10/2025 às 19h30
Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES), Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)
Cartões amarelos: Breno Lopes (FOR) e Léo Pereira (FLA)
Gol: Breno Lopes (11'1°T).
