Fluminense se impõe, vence o Internacional e cola no G-6 do Brasileirão
Por ESPORTES JB
[email protected]
Publicado em 25/10/2025 às 19:24
Alterado em 25/10/2025 às 20:56
Guerreiro e dominante do início ao fim, o Fluminense derrotou o Internacional por 1 a 0, na tarde deste sábado (25), no Maracanã. Saiu do pé esquerdo de Samuel Xavier o gol que garantiu os três pontos para o Tricolor, que chegou a 44 e colou de vez no G-6 do Campeonato Brasileiro.
PRIMEIRO TEMPO
O Fluminense iniciou a partida a todo vapor, impondo pressão e se lançado ao ataque. Foi assim que por pouco não abriu o placar em três grandes oportunidades antes dos cinco minutos. Primeiro, Canobbio desceu em velocidade pela direita e cruzou para John Kennedy, que tocou de primeira, o goleiro espalmou e abola acertou a trave. Depois, em dois chutes perigosos de Serna que obrigaram o goleiro a fazer grandes defesas.
Depois da pressão inicial, o ritmo da partida diminuiu com o encaixe da marcação adversária. Ainda assim, o Fluminense era superior e controlava as ações. O time voltou a levar perigo depois dos 20 minutos, com Serna e duas vezes com John Kennedy, que obrigou o goleiro a trabalhar. Empilhando grandes chances, o Tricolor quase tirou o zero do placar aos 33, quando Thiago Silva lançou, Renê escorou e Acosta acertou uma bomba na trave. A equipe ainda voltou a construir boas jogadas e finalizar com Serna, mas esbarrou na boa atuação do goleiro.
SEGUNDO TEMPO
O Fluminense voltou da mesma forma para a segunda etapa, ocupando o campo de ataque e pressionando em busca do gol. Aos seis minutos, após boa jogada individual de Lucho Acosta, a bola sobrou para Hércules, que emendou de primeira rente à trave. Depois de muito insistir, o Tricolor enfim chegou ao gol aos 15 minutos. John Kennedy arrastou a marcação pela direita e deixou a bola com Samuel Xavier, que invadiu a área e bateu colocado de pé esquerdo para estufar a rede.
Com a vantagem no marcador, o Fluminense passou a controlar a partida sem se expor tanto, com retenção da posse de bola e troca de passes. A equipe voltou a acelerar e levar perigo aos 41, após grande jogada de Canobbio pela direita. O uruguaio se livrou de dois marcadores e cruzou para Serna, que cabeceou para fora. Logo na sequência foi a vez de Lima fazer fila e rolar para Germán Cano, que se esticou e não alcançou. A equipe ainda ameaçou com Lima e Cano, fechando uma atuação dominante do início ao fim do confronto.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro - 30ª rodada
25/10/2025, 17h30, Maracanã
Fluminense (1)
Fábio, Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Ignácio e Renê; Bernal (Otávio), Hércules e Lucho Acosta (Lima); Serna, Canobbio (Keno) e John Kennedy (Germán Cano). Técnico: Luis Zubeldía
Internacional (0)
Ivan, Bruno Gomes (Ronaldo), Mercado (Pablo Maia), Juninho e Victor Gabriel (Clayton Sampaio); Bruno Henrique (Alan Benítez), Luis Otávio e Thiago Maia (Borré) e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz
Gols: Samuel Xavier (15' 2T) (FLU)
Cartões amarelos: Juninho e Alan Patrick (INT)
Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro
(com Assessoria de Comunicação do Fluminense)