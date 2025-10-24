João Fonseca bate canadense e vai à semi de ATP 500 pela 1ª vez

Shapovalov desistiu quando 3º set estava 4 a 1 para o brasileiro

Publicado em 24/10/2025 às 13:38

Alterado em 24/10/2025 às 13:40

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a comentar, nesta quarta-feira (15), sua relação com seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou que, mais do que "química", teve uma "indústria petroquímica" com o líder republicano.

O petista fez a declaração durante um evento oficial no Rio de Janeiro, em comemoração ao "Dia dos Professores". Ele estava acompanhado dos ministros Camilo Santana (Educação) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), além do prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes.

"Quando fui fui falar com o Trump, eu não o conhecia, a gente estava de mal, e tinha rolado uma química na ONU. Então ele me ligou, e eu falei: 'Presidente, queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Você vai fazer 80 anos no dia 14 de junho, o que significa que eu sou oito meses mais velho que você. Então vamos nos tratar por 'você''. E aí comecei a falar. Sabe, não pintou uma química, pintou uma indústria petroquímica", contou Lula.

A plateia reagiu com bom humor ao tom descontraído do presidente, que também provocou risos dos ministros e do prefeito presentes no palco.

Por fim, Lula acrescentou que "amanhã vamos ter uma conversa de negociação", mas não deixou claro se se referia a uma nova ligação com Trump ou à reunião agendada para esta quinta-feira (16) entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em Washington. (com Ansa)