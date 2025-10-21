ESPORTES
Vasco vence clássico com o Fluminense com gols de Rayan e Nuno Moreira
Por ESPORTES JB
Publicado em 20/10/2025 às 23:39
Alterado em 21/10/2025 às 15:28
O Vasco da Gama venceu o Fluminense por 2 a 0 na noite de segunda-feira (20) em clássico válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rayan e Nuno Moreira marcaram os gols do Gigante da Colina, um em cada tempo da partida.
No fim de semana, o Vasco enfrenta o RB Bragantino no domingo (26), às 18h30, pela 30ª rodada do Brasileirão.
O JOGO
O Vasco teve uma boa chance aos 27 minutos, com uma falta perigosa para cobrar. Coutinho foi para a bola, mas a cobrança pegou na barreira, com a defesa do Fluminense afastando. Logo depois, aos 30 minutos, Piton também teve chance e chutou forte demais.
Aos 37 minutos, o gol do Vasco. Paulo Henrique roubou a bola, iniciando bela jogada em tabela com Nuno Moreira. Rayan recebeu, finalizou e a bola desviou em Freytes deixando Fábio sem chances de defesa. 1 a 0 Vasco.
Na etapa final da partida, Nuno Moreira precisou de apenas 5 minutos de bola rolando para ampliar. Rayan chutou forte de fora da área e Fábio espalmou. Andrés Gómez foi na bola e o goleiro salvou em um primeiro momento, mas, no rebote, o português dono da camisa 17 aproveitou para estufar as redes. 2 a 0 Vasco no placar final.
Escalações
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê (Mateus Carvalho), Philippe Coutinho (Vegetti); Andrés Gómez (David), Rayan (GB) e Nuno Moreira (Matheus França). Técnico: Fernando Diniz.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Lucho Acosta (Lima); Cannobio (Keno), Cano (John Kennedy) e Serna (Soteldo). Técnico: Luis Zubeldía.
Cartões amarelos: Nuno Moreira; Freytes (Fluminese).
Arbitragem
Wagner do Nascimento Magalhães – Árbitro
Rafael da Silva Alves – Assistente
Thiago Henrique Neto Correa Farinha – Assistente
Yuri Elino Ferreira da Cruz – Quarto Árbitro