ESPORTES
Botafogo supera desfalques, bate Ceará no Castelão e arrefece crise
Por ESPORTES JB com FogãoNet
[email protected]
Publicado em 19/10/2025 às 22:40
Alterado em 20/10/2025 às 09:18
O Botafogo superou 12 desfalques, derrotou o Ceará por 2 a 0 na noite deste domingo (19), na Arena Castelão, e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, dando um pouco de paz ao clube e ao pressionado técnico Davide Ancelotti.
O resultado manteve o Glorioso na quinta colocação, com 46 pontos, a seis do Mirassol, que venceu o São Paulo também neste domingo. O Fogão vinha de quase dois meses sem vitórias fora de casa, mas os ares do Castelão fizeram bem – no primeiro turno, o time goleou o Fortaleza por 5 a 0 lá.
O jogo
Apesar dos 12 desfalques, o Botafogo começou melhor no jogo do que o Ceará, apesar da primeira grande chance ter sido do time da casa. Aos nove minutos, Lucas Mugni cobrou falta lateral, Pedro Raul tentou dar uma casquinha leve e Léo Linck conseguiu defender no relfexo.
O Glorioso respondeu aos 23: Allan lançou, Vitinho rolou da direita para trás para Santi Rodríguez desperdiçar grande chance, finalizando para fora, atrapalhado por Gabriel Bahia. O jogo seguia disputado, com muitos erros de parte a parte, mas o Botafogo dava a impressão que, se forçasse um pouquinho, poderia faturar.
E conseguiu abrir o placar aos 39 minutos: Santi Rodríguez recebeu de Newton e achou Chris Ramos entre os zagueiros, o espanhol dominou e finalizou na saída do goleiro, fazendo 1 a 0. O fim do primeiro tempo, no entanto, foi de sustos. Aos 41, Galeano cabeceou para fora, com perigo. Logo depois, Marçal salvou um gol em cima da linha, na conclusão de Pedro Raul.
O Botafogo conseguiu controlar bem o segundo tempo, e o Ceará só chegou em duas finalizações de fora da área de Vina, que entrara no intervalo. Até que o Fogão matou a parada aos 33: Vitinho cruzou, Chris Ramos cabeceou, a bola ricocheteou na defesa e foi na trave, a zaga cearense bateu cabeça e Jeffinho puxou e deu uma meia-bicicleta, fazendo um bonito gol e botando 2 a 0 no marcador.
FICHA TÉCNICA
CEARÁ 0 X 2 BOTAFOGO
Estádio: Arena Castelão
Data-Hora: 19/10/2025 – 18h30
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa/BA) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Diego Pombo Lopez (VAR-Fifa/BA)
Renda e público: R$ 489.615,00 / 29.909 pagantes / 30.021 presentes
Cartões amarelos: Lourenço e Pedro Henrique (CEA); Cuiabano, Marçal e David Ricardo (BOT)
Cartões vermelhos: –
Gols: Chris Ramos 39’/1ºT (0-1) e Jeffinho 33’/2ºT (0-2)
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos – Intervalo), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lourenço (Fernando Sobral 25’/2ºT), Zanocelo e Lucas Mugni (Vina – Intervalo); Galeano (Paulo Baya 36’/2ºT), Pedro Raul e Fernandinho (Pedro Henrique 13’/2ºT) – Técnico: Léo Condé.
BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Marçal, David Ricardo e Cuiabano; Newton, Allan e Joaquín Correa (Artur 20’/2ºT); Santi Rodríguez, Chris Ramos (Mastriani 43’/2ºT) e Matheus Martins (Jeffinho 14’/1ºT) – Técnico: Davide Ancelotti.