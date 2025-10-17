ESPORTES
Thiago Silva marca de voleio e Fluminense vence o Juventude no Maracanã
Por ESPORTES JB
Publicado em 16/10/2025 às 23:39
Alterado em 17/10/2025 às 18:32
Guerreiro, o Fluminense lutou até o fim e conquistou uma importante vitória na noite desta quinta-feira (16), no Maracanã. O Tricolor superou o Juventude por 1 a 0, com direito a gol de voleio de Thiago Silva nos acréscimos. Com o resultado da partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor chega a 41 pontos e ocupa a sétima colocação na tabela de classificação.
A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía volta a campo no segunda-feira (20/10), para enfrentar o Vasco, pela 29ª rodada da competição. O clássico será às 19h30, no Maracanã.
PRIMEIRO TEMPO
Os dez minutos inicias foram de poucas ações ofensivas de ambas as equipes, com o primeiro lance perigoso surgindo aos 14, quando Canobbio recebeu na direita e cruzou na área para Cano, mas a zaga afastou. O Fluminense seguiu buscando maneiras de chegar à área de ataque adversária, apostando nas bolas longas com Serna e Canobbio. Aos 35, o Freytes cobrou falta direto para o gol, mas a bola desviou na zaga e acabou nas mãos do goleiro.
A equipe aumentou a presença no campo ofensivo, trabalhando a bola para encontrar espaços na defesa, mas sem criar chances claras.
SEGUNDO TEMPO
O Tricolor voltou para a segunda etapa pressionando o adversário e não demorou para ter o primeiro lance de perigo com Thiago Silva, que finalizou de cabeça, para fora. Após alterações, o time voltou a atacar e, aos 20, John Kennedy fez bela jogada individual e finalizou da entrada da área, mas a bola foi por cima do gol.
Aos 32, Fuentes cruzou para John Kennedy chutar firme em direção ao gol, mas a finalização explodiu na defesa. Hércules tentou finalizar no rebote, mas teve o chute bloqueado. No minuto seguinte, Canobbio invadiu a área passando por três marcadores, mas também acabou travado. O Flu seguiu no ataque e, aos 38, Soteldo tocou para Thiago Silva, que mandou para fora. De tanto insistir, o Fluminense chegou ao gol da vitória já nos acréscimos. Riquelme fez jogada individual pela direita, cruzou no centro da área e Thiago Silva emendou um lindo voleio para garantir os três pontos no Maracanã.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro - 28ª rodada
16/10/2025, 21h30, Maracanã
Fluminense (1)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê (Fuentes); Martinelli, Hércules e Lima (John Kennedy); Serna (Riquelme), Canobbio (Soteldo) e Cano (Everaldo). Técnico: Luis Zubeldia
Juventude (0)
Jandrei; Igor Formiga, Abner, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caique, Jadson (Peixoto) e Luis Mandaca (Nenê); Gabriel Taliari (Giovanny), Gilberto (Enio) e Rafael Bilu (Negueba). Técnico:
Gols: Thiago Silva (53' 2T)(FLU)
Cartões amarelos: Jadson, Mandaca, Gabriel Taliari, Marcos Paulo e Jandrei (JUV); Freytes e Thiago Silva (FLU)
Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Thiaggo Americano Labes e Fernanda Kruger