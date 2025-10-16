ESPORTES
Com gols de Rayan e David, Vasco vence o Fortaleza na Arena Castelão
Por ESPORTES JB
Publicado em 15/10/2025 às 23:59
Alterado em 16/10/2025 às 14:05
O Vasco da Gama conquistou uma vitória muito importante na noite desta quarta-feira ao superar o Fortaleza por 2 a 0 na Arena Castelão em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Rayan e David.
Na próxima segunda-feira (20), o Vasco volta a campo para enfrentar o Fluminense pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e será mandante da partida disputada no Maracanã, às 19h30.
O JOGO
O Gigante da Colina estava com um a menos após a expulsão de Hugo Moura aos 39 minutos, quando a partida ainda estava 0 a 0. Apesar da desvantagem numérica em campo, a equipe não desistiu e seguiu buscando oportunidades de mexer no placar. Aos 48 minutos, já nos acréscimos, Coutinho aproveitou contra-ataque e ajeitou de cabeça para Rayan. O camisa 77 disparou em velocidade, ganhou na corrida de Kuscevic e finalizou cruzado para abrir o placar. 1 a 0 Vasco.
Já na etapa final, David apareceu aos 36 minutos para ampliar a vantagem do Cruzmaltino e garantir a vitória do Gigante da Colina. 2 a 0 Vasco.
FICHA TÉCNICA
ESCALAÇÕES
Vasco: Léo Jardim; Tchê Tchê (Mateus Carvalho), Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton (Victor Luis); Hugo Moura, Barros, Philippe Coutinho (David); Andrés Gómez (Puma Rodríguez), Rayan e Nuno Moreira (Matheus França). Técnico: Fernando Diniz.
Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic, Gastón Ávila; Rodrigo Santos, Lucas Sasha, Pochettino, Yeison Guzmán; Breno Lopes, Lucero. Técnico: Martín Palermo.
Cartões amarelos: Philippe Coutinho, Robert Renan; E. Brítez, Gastón Ávila, Deyverson (FOR).
Cartões vermelhos: Hugo Moura; Kuscevic, Adam Barreiro, Pablo Roberto (FOR).