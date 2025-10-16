ESPORTES
Botafogo X Flamngo: arbitragem contribuindo; agressão de Emerson Royal foi vergonhosa
Por ESPORTES JB com Blog do Mansell
Publicado em 16/10/2025 às 09:39
Alterado em 16/10/2025 às 11:04
POR EDUARDO MANSELL - O Botafogo perdeu de 3 a 0 para o Flamengo no Estádio Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Escapou de coisa pior e sempre com os mesmos culpados.
Davide Ancelotti improvisou onde não deveria. O time ficou dias treinando e segue dando espaços, nada compactado.
Nosso ex-jogador em atividade sempre contribuindo para o fracasso. Allan, sempre ele, perdeu a bola no primeiro gol e ficou assistindo em campo um desesperado Savarino, sem perfil de marcador, tentar parar Arrascaeta. Não foi por falta de aviso.
Tivemos também a arbitragem contribuindo. Agressão de Emerson Royal foi vergonhosa. Falta no lance do terceiro gol. Triste.
Por fim o grande culpado. John Textor assiste sem nada fazer o Botafogo perder a vaga na Libertadores. Vai insistir com Davide Ancelotti?
Eduardo Mansell escreve o Blog do Mansell no portal FogãoNet
[TOQUE DE BOLA] Arbitragem tendenciosa, transmissão ansiosa por um gol do 'mais querido' na omissa Rede Globo-torcedora-do-Flamengo, incompetente comentarista da arbitragem do SporTV fingindo que não vê a claríssima cena de pugilato contra o Botafogo em campo e, por último, o VAR, ele, como sempre, ignorando tamanha agressão ao jogador alvinegro (um soco na cara!), o que valeria expulsão em pleno zero a zero da partida, fato que, com certeza, assinalaria outro desfecho na história do clássico.
Enfim, os rubro-negros do sistema seguem estragando o espetáculo, com aquiescência vergonhosa dos flamenguistas da CBF. (Marcio Gomes, botafoguense, do time dos editores do JORNAL DO BRASIL)
Por qual motivo o Emerson Royal não foi expulso? pic.twitter.com/JJv2q38VBf— so falo de futebol (@hamiltonrf) October 16, 2025