Botafogo X Flamngo: arbitragem contribuindo; agressão de Emerson Royal foi vergonhosa

Botafogo passa vergonha com os mesmos culpados de sempre

Publicado em 16/10/2025 às 09:39

Alterado em 16/10/2025 às 11:04

Ancelotti mais uma vez foi mal Foto: Vitor Silva / Botafogo

POR EDUARDO MANSELL - O Botafogo perdeu de 3 a 0 para o Flamengo no Estádio Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Escapou de coisa pior e sempre com os mesmos culpados.

Davide Ancelotti improvisou onde não deveria. O time ficou dias treinando e segue dando espaços, nada compactado.

Nosso ex-jogador em atividade sempre contribuindo para o fracasso. Allan, sempre ele, perdeu a bola no primeiro gol e ficou assistindo em campo um desesperado Savarino, sem perfil de marcador, tentar parar Arrascaeta. Não foi por falta de aviso.

Tivemos também a arbitragem contribuindo. Agressão de Emerson Royal foi vergonhosa. Falta no lance do terceiro gol. Triste.

Por fim o grande culpado. John Textor assiste sem nada fazer o Botafogo perder a vaga na Libertadores. Vai insistir com Davide Ancelotti?

Eduardo Mansell escreve o Blog do Mansell no portal FogãoNet

[TOQUE DE BOLA] Arbitragem tendenciosa, transmissão ansiosa por um gol do 'mais querido' na omissa Rede Globo-torcedora-do-Flamengo, incompetente comentarista da arbitragem do SporTV fingindo que não vê a claríssima cena de pugilato contra o Botafogo em campo e, por último, o VAR, ele, como sempre, ignorando tamanha agressão ao jogador alvinegro (um soco na cara!), o que valeria expulsão em pleno zero a zero da partida, fato que, com certeza, assinalaria outro desfecho na história do clássico.

Enfim, os rubro-negros do sistema seguem estragando o espetáculo, com aquiescência vergonhosa dos flamenguistas da CBF. (Marcio Gomes, botafoguense, do time dos editores do JORNAL DO BRASIL)