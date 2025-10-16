ESPORTES
Flamengo vence Botafogo no Nilton Santos e segue vivo na disputa pelo título nacional
Por ESPORTES JB
Publicado em 15/10/2025 às 21:51
Alterado em 16/10/2025 às 08:31
Por Rômulo Paranhos - A 150ª vitória da história! No clássico disputado pela 28ª rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (15), no Nilton Santos, e segue vivo na briga pelo título nacional. Pedro, Luiz Araújo e Plata balançaram as redes para o Mengão, que soma 58 pontos na tabela de classificação e continua na cola do líder Palmeiras.
O clássico marcou dois feitos históricos para o Mais Querido. O primeiro foi a marca de 150 vitórias sobre o Alvinegro em toda a história dos confrontos. Já o segundo foi com relação ao atacante Pedro, que alcançou a marca de 300 jogos com o Manto Sagrado e 151 gols marcados, empatando com Jarbas na sétima posição dos maiores artilheiros da história do Clube.
O jogo
Com as equipes precisando da vitória, a partida começou bastante disputada. Passado os primeiros minutos, o Flamengo foi conseguindo manter a posse de bola e trocava passes no campo ofensivo. Por outro lado, o Botafogo esperava as oportunidades para sair nos contra-ataques em velocidade. A primeira chegada do ataque rubro-negro aconteceu aos 16’. Emerson Royal cruzou na área e Samuel Lino subiu livre entre os zagueiros para cabecear nas mãos de Léo Linck.
Outra chegada com perigo do Flamengo foi aos 25’, quando Alex Sandro fez boa jogada pela esquerda, levou na linha de fundo e cruzou na medida para Luiz Araújo cabecear. A bola passou perto da trave esquerda do goleiro alvinegro. Aos 33’, Luiz Araújo dividiu a bola com Allan na linha da grande área e foi derrubado. O árbitro ouviu o VAR e sequer foi rever o lance. Pênalti claro não dado!
Na jogada seguinte, o Mengão abriu o marcador no Nilton Santos! Arrascaeta recebeu de costas, girou sobre a marcação e tocou para Pedro na entrada da área. O camisa 9 dominou e bateu de chapa no cantinho, sem chances para o goleiro. Foi o 151º gol do atacante em 300 jogos completados com o Manto Sagrado. Com isso, o Mais Querido foi para o intervalo com a vitória parcial.
Na volta para o segundo tempo, o Botafogo teve uma chance clara logo no início com Arthur Cabral, que tentou o chute, mas a bola subiu muito. O Flamengo, por sua vez, seguiu com dominando a posse de bola e trocava passes. Com 15’, Cebolinha e Pulgar entraram nos lugares de Lino e Evertton Araujo, respectivamente. Após três meses se recuperando de lesão, o chileno retorna aos gramados.
O Mengão ampliou a vantagem aos 24’ para dar aquela respirada. Cebolinha, pela esquerda, tocou para Pedro na meia-lua, que dominou e deu belo passe para Luiz Araújo. O camisa 7 fez a ultrapassagem pela direita e bateu cruzado para fazer 2 a 0.
Na reta final, o Mais Querido ainda teve tempo de marcar o terceiro. E a jogada veio com os dois jogadores que tinham acabado de entrar. Carrascal pressionou Cuiabano, ficou com a bola e cruzou na medida para Plata cabecear. A bola ainda bateu na trave antes de entrar: 3 a 0. Antes dos acréscimos, Michael ainda teve a chance de marcar o quarto gol rubro-negro, mas Marlon Freitas fez o corte na pequena área.
Fim de jogo no Nilton Santos com uma vitória importantíssima que mantém o Mengão na cola do líder Palmeiras. Os times se enfrentam no próximo domingo, no Maracanã, em confronto direto pela liderança do campeonato.
Flamengo
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araujo (Erick Pulgar), Jorginho e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Samuel Lino (Everton Cebolinha) (Michael) e Pedro (Plata).
Técnico: Filipe Luís.
Botafogo
Léo Linck; Mateo Ponte, Alexander Barboza, Marçal e Cuiabano; Allan, Marlon Freitas e Savarino (Joaquín Correa); Santi Rodríguez (Matheus Martins), Artur (Jeffinho) e Arthur Cabral (Chris Ramos).
Técnico: Davide Ancelotti.
Ficha técnica
Botafogo 0x3 Flamengo – Campeonato Brasileiro | 28ª Rodada
Local: Estádio Nilton Santos, RJ
Data e horário: 15/10/2025 às 19h30
Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ), Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
Cartões amarelos: Léo Pereira (FLA), Evertton Araujo (FLA), Emerson Royal (FLA), Santi Rodríguez (BOT), Marçal (BOT), Luiz Araújo (FLA), Marlon Freitas (BOT), Allan (BOT) e Léo Ortiz (FLA)
Gols: Pedro (39’1ºT), Luiz Araújo (24’2ºT) e Plata (34’2ºT).
(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)